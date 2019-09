Mr. Talkshow er ikke færdig med at tale

Michael Meyerheim mener, det er sværere for en journalist at blive en god quizvært end en god udenrigskorrespondent. Det er han selv et levende bevis på.

Michael Meyerheim - af de fleste kendt som Danmarks Mr. Talkshow - har den særlige gave at kunne samtale foran rullende kameraer, så andre gider se på det i timevis.

Det har de seneste 30 år gjort ham til en af de mest efterspurgte tv-værter hjemme i stuerne hos familien Danmark. En popularitet, der fortsat lever, selv om Meyerheim 5. september fylder 70 år.

Lykkehjulet, Eleva2ren, Meyerheim & Co., Go'morgen Danmark og Talkshowet Meyerheim på TV2 Charlie. Det er blot nogle af de populære tv-programmer under venlig og humoristisk styring af Mister Meyerheim.

Talkshowet Meyerheim blev det suverænt længst kørende på dansk tv med ikke mindre end 159 udgaver gennem 11 år, før det sluttede i 2017. Udsendelserne genudsendes dog fortsat gladeligt på TV2 Charlie.

Evnen til at tale afslappet med selv de største stjerner skyldes blandt andet, at Meyerheim ikke er typen, der bliver starstruck.

- Jeg tror ikke, at det er særlig befordrende for en god kommunikation med et andet menneske. Jeg tror, at man skal behandle folk med en form for jævnbyrdighed, sagde han for et par år siden til Ritzau, da Talkshowet sluttede.

Han er uddannet journalist på Frederiksborg Amts Avis og var siden 15 år på dagbladet Politiken. Blandt andet som korrespondent i Washington, før han i 1988 tog et sporskift fra den seriøse journalistik over i den mere underholdende del af branchen som vært på Lykkehjulet på den nystartede tv-kanal TV2.

Meyerheim har dog selv taget afstand fra, at det ene skulle være finere end det andet.

- I begge tilfælde udfører man et seriøst stykke arbejde, og der er flere journalister, som kan blive gode korrespondenter, end der er, der kan blive gode quizværter, har han sagt til Politiken.

Inspirationen til at lave danske talkshows havde han med hjem i kufferten fra USA, hvor de var og er langt mere udbredte. Med kvikke bemærkninger og charme fik han fra 1996 til 2006 som morgenvært på TV2 sammen med Cecilie Frøkjær sat en fed streg under sine talenter i den nye rolle.

Et talent han har taget med sig i de mange andre programmer, han siden har medvirket i, og som han i 2010 blev belønnet for med tv-branchens ærespris.

Undervejs fik han også tid til i 1996 at stifte Skandinavisk Film Kompagni sammen med Ole Stephensen, Erik Stephensen og Jørgen Koldbæk.

Og alderen til trods er det stadig ikke slut. Michael Meyerheim er stadig i sving både som populær foredragsholder og på TV2 Charlie med samtaleprogrammet "Meyerheim & Stjernerne".

Han har siden 1991 været gift med Gitte Nyrop, som han har fire sammenbragte børn med.