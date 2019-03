Mr. News har genfundet kærligheden til tv

I sit værtsjob på "Go' aften Danmark" føler Jes Dorph-Petersen sig for første gang i sin karriere rolig og tilfreds. Lørdag den 23. marts fylder han 60 år.

I mange år har Jes Dorph-Petersen haft rollen som TV2's "Mr. News", og han er nu i gang med sit tredje årti som folkekær tv-vært.

23. marts fylder han 60 år, og når han tænker over det, så har han for første gang i sin karriere fundet ro.

I øjeblikket er han vært på TV2's "Go' aften Danmark", hvor han er kommet tilbage til det, han synes er givende som journalist, efter at han for nogle år siden kørte død i jobbet som nyhedsvært.

- Det er på en måde det program, der passer mig bedst. Det er sjovt, fordi det handler om at få det bedste frem i mennesker, der enormt gerne vil fortælle deres historie, siger han.

Jes Dorph-Petersen føler, at han i årenes løb har formået at presse alt ud af sit talent.

- Jeg talte engang med Peter Møller (tidligere FCK- og Brøndby-angriber, red.), og han sagde, at han virkelig havde fået det optimale og lidt til ud af sit talent. Sådan har jeg det også. Jeg føler, jeg har fået det optimale ud af mine evner i den her branche, siger han.

Det var nærmest skrevet på forhånd, at Jes Dorph-Petersen skulle være journalist.

Hans far, Kaj Dorph-Petersen, var redaktør på Hjemmet og Alt for damerne og tog ham ofte med ind på redaktionen.

- Lige så snart jeg gik derind, var det sjovere, end når jeg var udenfor. Så jeg tænkte meget barnligt: "Sådan vil jeg også have det", siger han.

Og sådan fik han det.

I Jes Dorph-Petersens alsidige karriere har han blandt andet været vært på TV2 Nyhederne, "Hvem vil være millionær", Champions League-udsendelserne på TV3+ og "Station 2".

Men det har ikke altid været let. Jes Dorph-Petersen har i flere perioder af sit liv kæmpet med depression og alkoholmisbrug.

- Man oplever først, hvordan det er at have det godt, når man har haft det rigtig skidt. Sådan en tilstand glemmer man aldrig. Jeg har lært at have sindsro i mit liv. Når det begynder at vippe, får jeg det på plads igen, siger han.

Lige nu har Jes Dorph-Petersen det godt. Men han ved ikke, hvor længe han fortsætter med at arbejde.

- Jeg stopper, når jeg kan mærke på mig selv, at nu er der ikke mere krudt i maskinen. Lige nu synes jeg, det er sjovt, men jeg er ikke sikker på, at jeg sidder i fjernsynet, når jeg bliver 70 år, siger han.