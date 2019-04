Busselskabet Movia vil efter påske udstyre tavlerne ved busstoppesteder med en trykt seddel om, hvor ofte de enkelte busser kører. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.

I meddelelsen henviser Movia til kritik af en tidligere beslutning om at fjerne de trykte køreplaner, over hvornår bussen kører.

Movia har siden den beslutning først besluttet, at bussernes rute skal fremgå af tavlerne ved stoppestederne. Efter påske bliver et interval for, hvor ofte bussen kører også tilføjet.

Men der er tilsyneladende ikke lagt op til at tilføje de præcise afgangstider.

Med informationen om hvor ofte bussen kører, føler Movia, at selskabet har lyttet til kritikernes anke:

- Dermed har Movia imødekommet langt hovedparten af bekymringerne for, om det bliver sværere at bruge bussen uden trykte køretider på stoppestederne, skriver Movia.

Den opfattelse deler kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune ifølge TV2 Lorry ikke.

Byens borgmester, Henrik Rasmussen (K), bruger stoppesteder, hvor bussen går én gang i timen, som eksempel.

- Så risikerer man som ikkedigital borger at møde op ved et stoppested, hvor man så ikke kan se, at bussen faktisk er kørt for et minut siden, og at man derfor skal vente i 59 minutter på den næste, siger han til TV2 Lorry.

De første tavler, der får et tidsinterval, bliver de tavler, der ikke har en digital skærm. Alle tavler forventes at have et tidsinterval med udgangen af sommeren.

Når det er sket, vil tavlen oplyse, hvor ofte bussen kører i løbet af de forskellige ugedage, lørdag, søndag og helligdage.

Movia står for driften af busser på Sjælland, Lolland og Falster på vegne af kommunerne og de to regioner.

Selskabet har tidligere forklaret, at "tiden var moden" til at gå over til en digital service. Derudover har man henvist ikkedigitale kunder til at ringe til kundeservice, hvor en medarbejder kan oplyse om bussens køreplaner.