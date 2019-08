Morten Olsen var både dansk helt og skurk

Morten Olsen har været et fyrtårn i dansk fodbold i mere end 40 år, men det sluttede med et ærgerligt farvel.

I efteråret 2015 tabte det danske landshold playoffkampene til Sverige om en plads ved EM-slutrunden, og som konsekvens stoppede Morten Olsen øjeblikkeligt som landstræner.

Dermed sluttede 15 år i spidsen for landsholdet for Morten Olsen, der onsdag den 14. august fylder 70 år.

Han overtog et dansk landshold, som havde leveret et katastrofalt EM i 2000, hvor det var blevet til tre nederlag af tre mulige i gruppespillet og ikke en eneste dansk scoring at juble over.

Landsholdet var i knæ.

Det fik den tidligere mangeårige landsholdsanfører rettet op på fra start. Han førte holdet til både VM-slutrunden i 2002 og EM i 2004, hvor det blev til henholdsvis en ottendedelsfinale og en kvartfinale.

Siden gik det både op og ned for landsholdet, og Olsens berettigelse som træner blev heftigt debatteret blandt den fodboldgale befolkning.

I Dansk Boldspil-Union (DBU) var man dog overvejende tilfreds, og Olsens kontrakt blev flere gange forlænget, indtil han selv sagde stop.

Som spiller var Morten Olsen kendt for sin ledende rolle i forsvarsspillet og i det opbyggende spil og førte blandt andet Anderlecht og FC Köln til flere succeser.

Han ydede også en imponerede indsats for Danmark og blev den første danske spiller, der nåede over 100 landskampe.

Olsen spillede sin 102. og sidste A-landskamp i 1989 i en alder af 39 år, og han trådte kort tid efter ind i trænergerningen.

Trænerjobbet bragte ham til Brøndby, Ajax Amsterdam og FC Köln, hvor han både nåede at få succes og blive fyret.

Men det siger noget om både Olsen og branchen, at hans ry som en fagligt yderst kompetent træner ikke led skade af fyringerne.

Det er også disse kvalifikationer, han gennem årene har fået ros for af spillerne på det danske landshold, som han har styret gennem 166 landskampe.

Han er flere gange blevet kåret til årets træner og blev i 2016 optaget i Fodboldens Hall of Fame. I 2010 modtog han ridderkorset af Dannebrogordenen.