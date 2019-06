Morten Østergaard vil ikke forholde sig til ministerposter

De Radikale har aldrig været bange for at tage ansvar, siger Morten Østergaard om regeringsdeltagelse.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er gået til valg på at danne en ét-parti-regering. Men De Radikales krav til en ny regering er så høje, at en udvej måske kan blive at invitere De Radikale med i en regering.

Ved forhandlingerne tirsdag ønskede De Radikales leder, Morten Østergaard, ikke at forholde sig til spørgsmålet. Men han sagde dog alligevel:

- Det Radikale Venstre har aldrig sagt nej til at tage ansvar. Men vi kommer med politikken først, og vi vil ikke sælge politikken for ministerposter.

På Christiansborg kan den type udtalelser hurtigt blive udlagt som, at Morten Østergaard omvendt heller ikke afviser at gå i regering efter et flot valg.

De Radikale blev fordoblet ved folketingsvalget, hvor man gik fra 8 til 16 mandater. Dem vil Morten Østergaard tage sig betalt for, hvis han skal støtte en ny rød regering.

Efter at have diskuteret klima og velfærd i weekendens forhandlinger var emnet for tirsdagens forhandlinger udlændingepolitikken, som ventes at blive et af de sværeste områder i forhandlingerne.

Mette Frederiksen har i valgkampen lovet at stå vagt om den "brede" og "stramme" udlændingepolitik som et flertal bestående af blå blok og Socialdemokratiet ønsker. Men hun bliver mødt med mange enslydende krav om lempelser fra De Radikale, SF og Enhedslisten.

De tre partier ønsker blandt andet, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, at ydelser til udlændinge sættes op, at de afviste asylsøgere med børn bliver flyttet ud af Udrejsecenter Sjælsmark, og at en ny regering skal opgive at samle afviste kriminelle asylansøgere på øen Lindholm.

Selv om der på lange stræk er udlændingepolitisk enighed blandt de mulige støttepartier til en ny regering, mener Morten Østergaard, at det er for tidligt at konkludere på forhandlingerne:

- Vi kan ikke konkludere noget, før vi har den politiske aftale. Men jeg synes ikke, jeg hører nogen sige, at de ønsker at videreføre den støjbergske linje med symbolpolitik. Det er positivt, siger Morten Østergaard.

Han tilføjer:

- Jeg oplever en villighed til at sige, at det med symbolpolitik kan vi rydde op i. Jeg tror, Mette Frederiksen har kaldt det "tosserier", siger Morten Østergaard.

Direkte adspurgt, om Mette Frederiksen brugte begrebet "tosserier" om konkrete udlændingepolitiske stramninger præciserede Morten Østergaard, at han mente, at Mette Frederiksen i valgkampen havde sagt, at udlændingepolitikken ikke skulle være "tosset".

- Det mener vi, at Lindholm er, siger Morten Østergaard.