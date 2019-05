Morten Østergaard: R eller DF bringer ny regering til magten

5. juni er ikke kun lig med grundlovsdag eller - som i år - dagen for folketingsvalget.

Dagen markerer også etårsdagen for S-formand Mette Frederiksens udmelding om, at Socialdemokratiet går efter at danne en ren S-regering efter valget.

Meldingen var især hård for De Radikale, som i en lang årrække har ageret politisk samarbejdspartner med Socialdemokratiet.

Men De Radikale spiller hårdt mod hårdt. Hvis Mette Frederiksen vil have De Radikales støtte, skal der ske markante ændringer i udlændingepolitikken. Ellers er De Radikale klar med et mistillidsvotum.

Siden Mette Frederiksens udmelding for snart et år siden, blev regeringen, DF og Socialdemokratiet enige om et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken. Det fokuserer kort fortalt på hjemsendelse frem for integration.

- Jeg kan sige til danskerne, at de har et valg. Det er ikke mellem Lars (Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen, red.) og Mette.

- Det er, om den næste regering skal bringes til magten af Dansk Folkeparti eller De Radikale, siger Østergaard.

Der skal eksempelvis gøres noget ved ydelserne, mener De Radikale. S vil først lade en ydelseskommission se på området, men det er ikke nok for Østergaard.

- Vores krav er, at en ny regering er enig om at bekæmpe fattigdom blandt børn. Det kan ikke begraves i nogen kommission, siger han.

I forhold til Udrejsecenter Sjælsmark har Mette Frederiksen åbnet for, at børnefamilier kan lave mad selv. Men det er heller ikke nok, mener Østergaard.

- Det er godt nyt for børnefamilierne, men det er ikke gjort med en spand maling og en mulighed for at tage cafeteriamad med tilbage på værelset, siger han.

Det kommende udrejsecenter, som regeringen vil bygge på øen Lindholm i Stege Bugt for blandt andre kriminelle udlændinge, regner Østergaard ikke for et stort problem at få skrottet med Mette Frederiksen ved roret.

- Jeg betragter Lindholm som en relativ overkommeligt opgave at blive enig om, da Socialdemokratiet har sagt, at hvis der er bedre idéer, så vil man se på det, siger Østergaard.

Men paradigmeskiftet handler om meget andet, siger Østergaard.

- Det skal være sådan, at dem, der har vist, at de via uddannelse og arbejde bidrager til det danske samfund, de har lettere ved at få forlænget deres opholdstilladelse, end dem der ikke bidrager, siger Østergaard.

Mette Frederiksen har flere gange slået fast, at den nuværende udlændingepolitik skal fortsætte.