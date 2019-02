Morten Helveg vil næppe gå videre med Se og Hør-erstatning

Politiker Morten Helveg har følt sig krænket over, at Se og Hør skaffede sig adgang til kreditkortoplysninger.

Det er en ærgerlig EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R), som torsdag formiddag tager telefonen, efter at der er faldet dom i Østre Landsret.

Retten har - ligesom byretten - afvist, at han skal have godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør.

- Jeg er forundret over det. Jeg har svært ved at forstå, at det ikke kunne give anledning til en godtgørelse, siger han og tilføjer:

- Der har været fremmede mennesker inde at kigge på, hvad jeg har brugt mit kreditkort til. Det, synes jeg, er helt vildt underligt og krænkende. Men det har landsretten så ikke fundet, at det er.

EU-politikeren har krævet 125.000 kroner i kompensation for, at Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

Det er et mindre krav, end han kom med i byretten. Her krævede han 250.000 kroner i kompensation.

Ifølge politikeren har kravene ikke været udløst af et ønske om at få penge.

- Det har aldrig været et spørgsmål om penge for mig. Hvis jeg havde fået penge ud af det, havde jeg doneret dem til Røde Kors. For mig har det været en principiel ting, siger han.

Nu står han så tilbage med en regning. Han blev i byretten dømt til at betale 170.000 kroner i sagsomkostninger, og der er lagt til i landsretten.

Han kan umiddelbart ikke se nogen grund til at ansøge om at få sagen i Højesteret, når både landsret og byret har afvist kravet.

- Det kan jeg ikke se for mig. Det har taget fem år, og to retsinstanser har kigget på det. Så nej, det tror jeg ikke, siger politikeren.

Se og Hør-sagen begyndte da også at rulle tilbage i 2014. Her udgav den tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen bogen "Livet, det forbandede".

I bogen beskriver han, hvordan en tys-tys-kilde fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort.

I en tilståelsessag i august 2016 modtog Aller Media en bøde på ti millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

24. november 2016 blev to tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden selv dømt. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

Flere andre kendte har i sagen krævet godtgørelse. Morten Helvegs sag er den eneste, der endnu har været for retten. Flere har også droppet deres krav.