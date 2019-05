Morten Helveg om valgstedsmåling: Overgår alle forventninger

De Radikale ser ifølge de første valgstedsmålinger ud til at kunne fordoble partiets mandater i Europa-Parlamentet fra et til to.

Det skaber glæde hos partiets spidskandidat, Morten Helveg Petersen, ved søndagens valg.

- Hvis bare noget af det, vi ser nu, spiller ud i virkeligheden, så overgår det alle forventninger.

- Vi sloges for at genvinde vores mandat i 2014, så at genvinde det nu her, var det, vi gerne ville, siger han til TV2 News.

Også politisk leder Morten Østergaard er glad:

- Jeg har det fantastisk, og det har jeg, fordi uanset hvordan det endelige resultat ender, så kan vi glæde os over, at danskerne massivt stemte, siger han.

De Radikale fik et enkelt mandat ved det seneste valg til Europa-Parlamentet for fem år siden.

Partiet har de seneste år imidlertid haft to repræsentanter, da Jens Rohde kom til efter at have forladt Venstre.

Han genopstiller imidlertid ikke til Europa-Parlamentsvalget i år, fordi han vil forsøge at komme i Folketinget ved valget 5. juni.

Her ligger De Radikale til en massiv fremgang i forhold til det skuffende valgresultat i 2015.

De Radikale er ikke det eneste parti, der kan håbe at blive fordoblet i Europa-Parlamentet.

Også SF kan gøre sig forhåbninger om to mandater.

Størst ser Socialdemokratiet og Venstre ud til at blive med i hvert fald tre mandater hver.

Ifølge den første valgstedsmåling fra DR lå Socialdemokratiet til et fjerde mandat.

Dansk Folkeparti ser ud til at blive Europa-Parlamentsvalgets store taber, hvor partiet maksimalt kan håbe at blive halveret i forhold til de fire mandater, partiet hentede ved valget i 2014.