Mor tiltalt for blodtapning af søn: Jeg ville aldrig skade ham

En 36-årig kvinde fra Vestjylland erkender, at hun i perioder tappede sin søn for blod.

Men hensigten var ikke at skade ham, forsikrer kvinden, da hun afgiver forklaring i Retten i Herning.

- I dagligdagen forsøgte jeg jo at passe på ham. Når jeg ser tilbage, giver det ikke rigtig mening for mig. Jeg ville aldrig skade ham. Jeg ville gøre alt for ham, forklarer kvinden.

I dag kan den 36-årige mor, der har været varetægtsfængslet siden 25. september 2017, godt se, at det var forkert.

- Den dag politiet kommer hen til min lejlighed, begynder en efterrationalisering. Det går i hvert fald der op for mig, at det her er jo helt forkert. Jeg kunne godt se, det her skal jeg jo ikke gøre.

- Jeg kan godt forstå, det er svært at forstå, tilføjer hun.

Den vestjyske kvinde har fortalt, at hun af lægerne havde fået til opgave at udtage et par milliliter blod i forbindelse med rensning af sønnens venekateter.

Det havde han fået indopereret, fordi han havde en sjælden tarmsygdom fra fødslen.

Men tapningerne tog overhånd, erkender kvinden uden at kunne sætte ord på, hvornår det tog en drejning eller hvorfor.

Ifølge anklagen tappede kvinden hver uge cirka en halv liter blod fra drengen, fra han var 11 måneder, til han fyldte seks år.

Kvinden er uenig i, at blodtapningen fandt sted over så lang en periode.

Hun er også uenig i, at det var hendes blodtapning, der gjorde, at drengen måtte have 110 blodtransfusioner.

Det skyldes ifølge kvinden, at han fik noget medicin for sin tarmsygdom, som gjorde, at han ikke selv kunne producere blod.

En udlægning, som lægerne ifølge anklageren er uenige i. De mener, at det var kvinden, der var skyld i drengens alvorlige svækkelse.

Men hvorfor begyndte du at tappe ham mere end bare de her par milliliter, spørger anklageren flere gange.

- Jeg ville ønske, jeg kunne svare, men jeg ved det ikke. Jeg ville virkelig ønske, jeg kunne svare.

- Jeg prøver også selv at finde svar, lyder det fra moren, der har erkendt sig delvist skyldig i anklagen.

Moren erkender ifølge sin forsvarsadvokat, at hun har tappet blod fra sønnen over en periode på to til tre år. Det er ifølge forsvareren sket under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.

Det er en personlighedsforstyrrelse, der får en omsorgsperson, typisk en mor, til at påføre sit barn symptomer eller skader for derved selv at få opmærksomhed fra sundhedsvæsenet.

Kvinden er blevet mentalundersøgt, men retten har endnu ikke hørt konklusionen.

Drengen, der nu bor hos sin far, har igen en normal blodprocent.

Moren har haft besøg af sønnen under varetægtsfængslingen, hvor de har talt om, hvad der er sket.

- Vi har fået en god snak. Vi har grædt, krammet og alt det der hører til, siger moren.

Retssagen fortsætter tirsdag.