Mor og datter fløjet til Rigshospitalet efter badeulykke

Badetur ved Hornbæk gik tirsdag aften galt for en kvinde og to børn. Samtidig kom alarm om kæntring på Arresø.

En kvinde og to piger fik tirsdag aften alvorlige problemer, da de var ude at bade ved Hornbæk i Nordsjælland.

- Vi fik klokken 19.21 en melding via 112 om, at tre personer, der befinder sig omkring 100 meter ude i vandet, forsøger at kæmpe sig i land, fortæller vagtchef Dan Houtved fra Nordsjællands Politi.

En redningshelikopter, redningsbåde og politi blev sendt til stedet. Politiet var lige i nærheden og nåede først frem.

- De to piger er kommet i land, og kort efter lykkedes det også kvinden at komme ind, men hun mister bevidstheden, da hun når strandkanten, siger Dan Houtved.

Politifolkene yder førstehjælp, indtil helikopteren med en læge ankommer til stedet.

Men lige da helikopteren når frem, får politi og redning en ny alarm om, at en båd er kæntret på Arresø, og at der ligger en mand ved siden af den. Helikopteren letter igen, og en politipatrulje bliver sendt til Arresø.

- Vi havde tidligere på dagen fået en melding om en kæntring på søen, hvor manden var kommet i land.

- Det viser sig så, at det er ham, der er svømmet ud til båden igen, så han er ikke i nød, og helikopteren bliver sendt tilbage til Hornbæk, fortæller vagtchefen.

Tilbage i Hornbæk giver lægen besked om, at helikopteren skal flyve kvinden, der er omkring 40 år, og hendes 11-årige datter til Rigshospitalet til observation.

- Kvinden trak selv vejret, men var ikke ved bevidsthed, fortæller Dan Houtved, der ikke kan sige noget nærmere om hendes tilstand.

Datterens veninde, der også er 11 år, var sammen med sin far, som tog sig af hende.