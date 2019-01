En mor er ved Retten i Herning tiltalt for at have mishandlet sit barn ved at have tappet ham for en halv liter blod hver uge, fra han var knap ét år, til han fyldte seks år. Det betød, at han måtte have 110 blodtransfusioner. Drengen bor nu hos sin far og lider ikke længere af blodmangel. (Arkivfoto).