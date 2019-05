Mongolsk par slap for bøde - politiet kunne ikke skaffe tolk

En ny tolkeordning, der blev indført 1. april, giver fortsat problemer for myndighederne.

For nylig måtte politiet opgive at sigte et mongolsk ægtepar med et lille barn, der opholdt sig ulovligt i Danmark, da man ikke kunne skaffe en tolk.

Episoden fandt sted 7. maj, da den lille familie var på vej hjem til Mongoliet.

Ifølge Ritzaus oplysninger var manden og kvinden kommet til Danmark i 2016, men deres visum var for længst udløbet, og de opholdt sig derfor ulovligt i landet.

De blev tilbageholdt i lufthavnen, hvor politiet ville afhøre dem og sigte dem for det ulovlige ophold. Da parret kun taler og forstår mongolsk, sendte politiet bud efter en tolk.

Tidligere bestilte myndigheder tolke via en tolkeliste. Men siden april er det tolkefirmaet Easy Translate, der efter et udbud, står for at levere tolke.

Det er flere tolke utilfredse med, fordi firmaet ifølge dem giver honorarer, der ligger 15-25 procent under de tidligere honorarer.

Ordningen har også mødt kritik fra både Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Dommerforeningen, der har udtrykt utilfredshed med, at der er blevet sparet på tolkebistanden.

Siden den blev indført, har den nye ordning flere gange givet problemer.

I april blev en formodet georgisk parfumetyv løsladt, fordi Københavns Politi ikke kunne få en georgisk tolk til at møde i retten.

Og i sagen om, hvorvidt banden Loyal To Familia kan forbydes, mødte et vidne forgæves op, da den bestilte tolk udeblev.

Problemer med tolke har også betydet, at flere køreprøver er blevet aflyst, fordi tolken ikke er dukket op, eller ikke taler den korrekte dialekt af et sprog, har formanden for Kørelærerforeningen, Lisbet Jensen, fortalt til Berlingske.

Rigspolitiet har tidligere oplyst, at opstartsproblemer med den nye ordning var ventet.

I en mail til Ritzau bekræfter Københavns Politis presseafdeling episoden med det mongolske par i lufthavnen og forklarer, at Easy Translate ikke med kort varsel kunne skaffe en tolk, der taler mongolsk.

Den vagthavende vurderede, at "det var ude af proportioner fortsat at tilbageholde de pågældende for en forseelse, der normalt udløser en mindre bøde", hedder det videre i mailen.

Politiet valgte derfor at afslutte sagen ved at købe nye flybilletter til familien og sætte den på et fly til Mongoliet.