Mødregruppen både begejstrer og skuffer filmanmeldere

Anmelderne er meget uenige i, hvad Charlotte Sachs Bostrups nye film, "Mødregruppen", har at byde på.

Feel good-filmen "Mødregruppen" deler i den grad vandene blandt anmelderne.

Således får filmen, der er skrevet af Christina Sederqvist og instrueret af Charlotte Sachs Bostrup, både to og fire stjerner og bliver kaldt alt fra "Morten Korch med kvindevinkel" til en "sensation".

Skyskrabere og storbyliv danner rammen om overklasseparret Line (Danica Curcic) og Bjørns (Anders W. Berthelsen) liv i Hongkong. Alt er perfekt, indtil Line kommer hjem og finder manden med hovedet mellem benene på babysitteren.

Med sin lille søn på armen forlader hun den utro mand og vender tilbage til provinsbyen Korinth på Fyn, hvor hun er vokset op, men siden har lagt stor afstand til.

Ekstra Bladets anmelder kalder "Mødregruppen" noget så "sensationelt som en vellykket, dansk komedie".

Og dem kan der være "årevis imellem, så der er grund til at klappe højt i hænderne, når det enelig sker", skriver avisen.

Filmens store styrke er ifølge Filmmagasinet Ekko "det charmerende persongalleri og den morsomme dialog" mellem storbysnobben Line og den mere provinsielle mødregruppe, hun bliver en del af.

- "Mødregruppen" passer perfekt i tidsånden, og det er altid dejligt at se en film med så mange stærke og handlekraftige kvindekarakterer (...) Filmen gør lige netop det, som en feel good-komedie skal. Man kan ikke undgå at lade sig rive med og forlade biografen i højt humør, skriver Filmmagasinet Ekkos anmelder.

I en helt anden anmeldergrøft befinder Information og Politiken sig.

Sidstnævnte kalder "Mødregruppen" for "en dansk folkekomedie, når den er allermest træt i koderne".

- Charlotte Sachs Bostrup vil gøre friktionerne i mødregrupper til hjertevarm humor, men ender med et stillbillede af en kliché med slidte karakterer fra den danske folkekomedies arkiver, skriver avisens anmelder.

Heller ikke Information er begejstret for filmens punchlines.

- " (...) Tre-fire af replikkerne er ret sjove", men ellers er der ikke meget at komme efter, skriver avisens anmelder blandt andet.

Især en bestemt scene, hvor Line ikke kan finde ud af at putte bananer i en plastikpose, omtales som "fladpandet" og "overinstrueret".

- Det er den mest utroværdige ubehjælpsomhed på film, siden Tom Hanks i rollen som statsløs ekssovjetborger lærte at håndtere et dørhåndtag i Spielbergs "The Terminal" fra 2004, skriver Politikens anmelder.

"Mødregruppen" får to hjerter af Politiken og fire stjerner af både Ekstra Bladet og Filmmagasinet Ekko. Information uddeler ikke karakterer.