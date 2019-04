Fredag faldt der dom i Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som var tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Moderen blev frikendt, mens faderen blev kendt skyldig for voldtægt. Forsvarer er tilfreds med dom.

Dommerne lagde til grund, at anklagemyndigheden ikke kunne løfte bevisbyrden på en række punkter, og at børnene har afgivet meget forskellige forklaringer om, hvad de har oplevet i hjemmet i Vejen for over 25 år siden.

Under opsigelse af kendelsen erklærede dommeren Lisbeth Christensen samtidig moderens samlever på 63 år skyldig i en af de af 17 anklagepunkter for voldtægt mod en af børnene. Han blev frifundet i de øvrige anklagepunkter, som omhandlede overgreb mod de tre andre børn samt trusler på livet mod børnene.

Der var et lettelsessuk hos en 60-årig moder, som fredag ved Retten i Esbjerg blev frikendt for grove seksuelle overgreb, vold og mishandling mod sine fire nu voksne børn.

Fredag faldt der skyldsafkendelse ved Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som var tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Moderen blev frikendt i alle anklager, mens faderen blev kendt skyldig i voldtægt mod den ældste datter.Sagen begyndte at rulle i august 2017, efter at den ældste af de tre døtre indgav en politianmeldelse, og forældreparret har siddet varetægtsfængslet siden november 2017. Retssagen begyndte for en måned siden med afhøring af den 63-årige dømte mand og den 60-årige kvinde, og ud over de fire børn har 10 vidner afgivet forklaring med både tidligere naboer, familiemedlemmer, to psykiatere og en psykolog.

Fængslet i over et år

Parret var tiltalt for overgreb, mens de boede på to forskellige adresser i Vejen, hvor børnene var under 10 år, og de blev alle fire tvangsfjernet fra hjemmet i 1994. Forældrene har siddet varetægtsfængslet siden november 2017, hvor politiet ransagede deres hjem. Tre måneder forinden havde den ældste af de tre døtre, som er stedbarn til den skyldige mand, anmeldt forældrene, og en månedlang undersøgelse har stået på for anklagemyndigheden med at efterforske sagen.

Den tiltalte mand blev kendt skyldig for at have haft gentagne samlejeforhold med den ældste datter i begyndelsen af december 1990 og frem til 30. juni 1991, hvor hun flyttede på krisecenter sammen med sin mor og to af de andre søskende.

Retten fandt den forurettedes forklaring meget troværdig. Hendes forklaring blev understøttet af, at hun ifølge et notat fra Vejen Kommune fra 15. oktober 1991 havde fortalt om overgreb til sin mor.

Ved kendelsen i retten var den forurettede datter til stede, mens de øvrige tre børn, som alle er over 30 år ikke var dukket op.