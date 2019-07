Mistænkte for dobbeltdrab udleveres til Danmark

To mænd, der sidder fængslet i Sverige for dobbeltdrab i Herlev, bliver udleveret "en af de nærmeste dage".

To svenskere på 17 og 18 år, der sidder fængslet i Sverige og er mistænkt for at have deltaget i dobbeltdrab i Herlev, udleveres en af de nærmeste dage til Danmark.

Det siger den svenske chefanklager for international og organiseret kriminalitet Lise Tamm til Dagens Nyheter.

Den 25. juni blev tre mænd angrebet med skud i Sennepshaven i Herlev. To af dem blev dræbt i angrebet.

Gerningsmændene flygtede i en bil, en Audi, der blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

Meget tyder på, at dobbeltdrabet i Herlev udspringer af en bandekonflikt på den anden side af Øresund.

De dræbte var henholdsvis 21 og 23 år - begge svenskere. Ifølge den svenske avis Expressen kom de fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta. Den ældste var ifølge avisen en ledende figur i banden Shottaz.

Banden ligger i strid med en anden gruppe kaldet Dödspatrullen, på dansk Dødspatruljen.

Få dage efter drabene i Herlev blev en 21-årig mand anholdt i Aarhus under en større politiaktion i Bispehaven. Ifølge Expressen er manden en ledende skikkelse i Dødspatruljen.

Mandag i denne uge anholdt politiet i Sverige så to mænd på 18 og 19 år samt en dreng på 17. Ifølge Expressen bevæger alle tre sig i kredsen omkring Dødspatruljen.

- De blev spurgt om de ville udleveres til Danmark, siger Lise Tamm til Dagens Nyheter.

Det sagde den 19-årige ja til, og i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup blev han torsdag varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig.

Onsdag behandlede byretten i Stockholm udleveringssagen mod den 17-årige, og torsdag behandlede den sagen mod den 18-årige. Retten bestemte, at de begge skal udleveres til Danmark.

- Det kommer til at ske en af de nærmeste dage, siger chefanklageren til Dagens Nyheter.