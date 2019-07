Mistænkte for brand og drab på Sjælland bliver i fængslet

To mænd er sigtet for at stå bag ildspåsættelser og drab i henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev.

Efter 26 dage bag tremmer er to drabssigtede mænd på henholdsvis 34 og 42 år gået med til at få deres varetægtsfængsling forlænget.

Mændene blev i juni anholdt og fængslet i to sager om drab på to ældre mænd og efterfølgende ildspåsættelser i Ruds Vedby og Vemmelev.

Torsdag udløber varetægtsfængslingen, og i den forbindelse er fængslingen for begges vedkommende blevet forlænget med fire uger.

Det oplyser efterforskningsleder og politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 42-årige er varetægtsfængslet for sin rolle i brandstiftelse og drab i både Ruds Vedby og Vemmelev, mens den 34-årige kun er varetægtsfængslet for sin rolle i sagen fra Ruds Vedby.

Den 22. juni blev der afholdt grundlovsforhør i sagerne ved Retten i Nykøbing Falster. Her erkendte den ældste af de anholdte ifølge flere medier at have dræbt to ældre mænd og efterfølgende sat ild til deres boliger.

Den 34-årige nægtede sig derimod skyldig.

Den ene sag handler om den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen, der den 20. april blev dræbt i sit hjem i Ruds Vedby. Han blev stukket 15-20 gange i maven og var desuden blevet udsat for stump vold.

Efter drabet blev liget bragt til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse, hvor det blev smidt i en sø.

Den anden sag handler om den 80-årige Poul Frank Jørgensen, som den 16. juni blev fundet dræbt i sit hjem på Slagelse Landevej i Vemmelev.

Han var blevet stukket ti gange i ryggen og havde også fået et stik i halsen, der skar halspulsåren over.

I forbindelse med begge drab blev der efterfølgende sat ild til ofrenes huse.

Anholdelserne af de to mænd skete, fem dage efter at det sidste af de to drab blev begået. Politiet fortalte efter anholdelserne, at et stort antal henvendelser fra borgerne havde hjulpet efterforskerne på sporet af de mistænkte.

Foruden sagerne i Ruds Vedby og Vemmelev - som begge ligger på Vestsjælland - efterforsker politiet en sag fra Gundestrup i Odsherred. Her blev en 65-årig mand fundet død i et udbrændt hus i februar.

Han var blevet udsat for vold og var formentlig død inden branden. Fordi sagen minder om drabssagerne fra Vemmelev og Ruds Vedby, er en særlig gruppe i politiet blevet nedsat for at efterforske alle tre sager.

Dog er der ingen anholdte i sagen fra Odsherred.