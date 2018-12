Mistænkte for Marokko-drabene havde våben under anholdelsen

Ifølge chaufføren og politiet i Marokko havde de tre mænd knive på sig, da de blev anholdt for dobbeltdrab.

De mistænkte for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko havde våben på sig, da de torsdag morgen blev anholdt i Marrakesh.

Det skriver den norske avis VG, der har talt med buschaufføren på den bus, hvor anholdelsen fandt sted.

Der skal angiveligt være tale om knive.

- Jeg ved ikke, hvordan de fik dem om bord på bussen, men de havde gemt dem under sæderne. De havde dem ikke i bagagen, for den fik de ikke lov at tage med om bord, forklarer chaufføren Mellouk Salah til VG.

Politiet i Marokko siger, at mændene havde fire knive på sig, skriver avisen.

Buschaufføren fortæller, at bussen med cirka 15 passagerer blev stoppet af politiet på vej ud fra stationen torsdag morgen omkring klokken 8.45 på vej fra det centrale Marrakesh.

Seks betjente gik om bord i bussen og pågreb de tre mænd, der sad bagest i bussen, forklarer chaufføren.

- De anholdt dem helt uden modstand. Mændene ville ikke sige noget som helst, siger han til VG.

I alt er fire mænd blevet anholdt i sagen. Den første blev anholdt tirsdag - ligeledes i Marrakesh.

De er alle fire mistænkt for at stå bag dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland.

Kvinderne blev mandag fundet dræbt ved deres telt cirka syv kilometer fra landsbyen Imlil, der ligger omkring 70 kilometer syd for Marrakesh.

Der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

De anholdte er mistænkt for at tilhøre en ekstrem islamisk gruppe.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræftede onsdag aften, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

Ifølge den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der torsdag morgen holdt pressemøde om sagen, er oplysningerne medvirkende til, at drabene betragtes som mulig terror.