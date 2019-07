Mistænkte flygter ud på togspor i København efter knivoverfald

En mand er natten til torsdag blevet stukket i ballen med en kniv på Banegårdspladsen foran Hovedbanegården i København.

Han er bragt til behandling, og hans tilstand betegnes ikke som kritisk.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 01.21 via alarmcentralen.

- Overfaldet sker oppe på Banegårdspladsen. Der er tale om en gruppe, som stikker en person i ballen med en kniv, hvorefter flere af gerningsmændene løber ned på togsporene.

- Betjente var umiddelbart i nærheden, så vi anholder tre personer nede på sporene. Nu skal vi undersøge deres rolle i det her, siger Henrik Svejstrup.

Vagtchefen oplyser kort efter klokken to natten til torsdag, at politiet endnu ikke har talt med offeret. Derfor kender politiet ikke alderen på ham.

Ifølge Henrik Svejstrup kender politiet heller ikke identiteten på de anholdte endnu, ligesom at det ifølge ham er for tidligt at sige noget om motiv, og om der er en relation mellem offeret og de mistænkte gerningsmænd.

Mens politiet arbejdede på sporene, indstillede Banedanmark togtrafikken omkring Hovedbanegården. Den er dog åbnet igen kort efter klokken to.