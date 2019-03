Mistænkt bag formodet attentat har afbrudt sultestrejke

En varetægtsfængslet norsk-iransk mand sultestrejker ikke længere, fortæller senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi.

Manden er mistænkt for at planlægge et attentat mod eksiliranere i Ringsted. I forbindelse med et retsmøde om fortsat varetægtsfængsling tidligere i marts proklamerede han via sin advokat, at han sultestrejkede.

- Vi har fået oplyst fra fængslet, at han ikke længere sultestrejker, og det har hans forsvarsadvokat også bekræftet, siger Søren Harbo.

Forsvarsadvokat Allan Lund Christensen bekræfter i en mail til Ritzau, at sultestrejken er slut, og at den kun varede et par dage.

Tirsdag har Østre Landsret i øvrigt bestemt, at manden fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen. Landsretten stadfæstede en kendelse om fortsat fængsling, som Københavns Byret afsagde tidligere på måneden.

Offeret for det formodede attentat skulle være et medlem fra bevægelsen ASMLA, som ifølge den iranske regering står bag terrorhandlinger.

Den 38-årige mand, som er fængslet i sagen, er ud over forsøg på manddrab sigtet for at have virket som spion for en iransk efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste mener, at manden i forbindelse med planlægningen af et attentat på eksiliraneren blandt andet har taget fotos i Ringsted.

De nærmere detaljer om sagen ligger indtil videre hen i det uvisse. Sagen er ved retten blevet behandlet for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskningen.

Den 39-årige mand nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.