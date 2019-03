Ministerium skal få bedre styr på afgangsprøver i 9. klasse

Siden 2006 har afgangsprøver i 9. klasse været obligatoriske, men i skoleåret 2016/17 var der over ti procent af folkeskoleeleverne, som ikke havde aflagt alle obligatoriske prøver i 9. klasse.

Året efter var tallet over otte procent, står der i en beretning fra Statsrevisorerne.

Og det er ikke godt nok. I sidste ende er det Undervisningsministeriets ansvar, siger formanden for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF).

- Der er en ret stor del, som ikke får den prøve, og det gør skolerne åbenbart ikke noget ved.

- Det går tilbage til skolerne. Det går tilbage til Undervisningsministeriet, siger han.

Statsrevisorernes opgave er blandt andet at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde.

I sin kritik af Undervisningsministeriet skriver Statsrevisorerne blandt andet:

- Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange folkeskoleelever ikke aflægger de afgangsprøver i 9. klasse, som har været obligatoriske siden 2006.

- Problemet vil blive forstærket fra 2019, hvor det er et krav, at eleverne skal have aflagt alle obligatoriske prøver, for at de kan fortsætte i uddannelsessystemet.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Undervisningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget og understøttet, at folkeskolerne lever op til deres lovbestemte formål om at forberede eleverne til videre uddannelse.

Statsrevisorerne bemærker desuden, at den data, som ministeriet indsamler og råder over om prøveaflæggelse og prøveresultater, er "præget af fejl, mangler og inkonsistens".

- Det vil sige, at ministeriet kan ikke kan se, hvorfor eleverne ikke har bestået en prøve, siger Thorup.

Undervisningsministeriet har ifølge Statsrevisorerne ellers på tilfredsstillende vis understøttet lovændringen om de obligatoriske prøver i folkeskolen.

Det er de enkelte kommuner, der driver Danmarks knap 1300 folkeskoler. Men det er Undervisningsministeriet, som har det overordnede ansvar for folkeskolen og derfor må indkassere kritikken.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har to måneder til at svare på kritikken.