Ministerium kendte kritisk rapport før fyring af klimavismand

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet var orienteret om hovedkonklusioner i Klimarådets kritiske rapport, før regeringen valgte at udskifte rådets nu forhenværende formand, Peter Birch Sørensen.

Det viser Informations gennemgang af sagen, som er baseret på aktindsigt og samtaler med kilder med kendskab til forløbet.

Udskiftningen af Peter Birch Sørensen skete, få dage efter at Klimarådet var kommet med den kritiske rapport om regeringens klimapolitik.

Men ministeren har blandt andet i et indlæg i Politiken forklaret, at beslutningen ikke var en "politisk fyring". Det begrundede han med, at den blev truffet inden, at ministeriet modtog Klimarådets rapport.

Beslutningen om at afsætte Peter Birch Sørensen blev ifølge ministeriet truffet den 13. november.

Men ministeriet blev allerede orienteret om centrale dele af rapportens indhold på et møde i ministeriet den 30. oktober.

I en mail den 31. oktober skrev en medarbejder i Klimarådet til en embedsmand i ministeriet:

- Tak for et godt møde i går. Det gav os nogle gode pointer at arbejde videre med, og jeg håber også, det gav jer en god idé om, hvad den kommende analyse indeholder.

På mødet fremviste Klimarådets embedsfolk ifølge Information blandt andet en graf, der viste, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel. Det bekræfter en kilde med kendskab til sagen.

- Nu har vi sort på hvidt, at regeringen kendte til Klimarådets kritik inden fyringen, og det cementerer billedet af en politisk fyring, siger Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, til Information.

Hos Alternativet er klimaordfører Rasmus Nordqvist enig med sin socialdemokratiske kollega.

- Det efterlader et kæmpe forklaringsproblem. Det viser sig, at i hvert fald ministeriet har været kendt med dele af konklusionerne. Det gør, at man ikke kan undgå at tænke, at de to ting hænger sammen, siger han til Ritzau.

Peter Birch Sørensen fremlagde personligt konklusionen om, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling markant.

Det skete på en konference på Christiansborg den 7. november - altså seks dage inden regeringens ansættelsesudvalg besluttede at vrage ham.

Det viser tweets fra tilhørere samt Birch Sørensens egen powerpoint-præsentation, skriver Information.

Rapporten har fået klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at lange ud efter rådet. I en pressemeddelelse den 27. november opfordrede han til at få klimadebatten tilbage på rette spor. Desuden kaldte han kritikken for "volapyk."

Samme dag kom endnu en pressemeddelelse med beskeden om, at ministeren havde valgt at udskifte Peter Birch Sørensen som formand for Klimarådet.

Lars Christian Lilleholt har ikke ønsket at kommentere de nye oplysninger.