Ministerium forsinker igen undersøgelse af problemer i Skat

Endnu en gang forsinker Skatteministeriet arbejdet i den særligt nedsatte kommission, der skal kulegrave 15 års problemer i skattevæsenet og potentielt udtale kritik af ansvarlige embedsmænd og politikere.

Det skriver Berlingske torsdag.

I en række breve mellem Skatteministeriet og Undersøgelseskommissionen om Skat, som avisen har fået aktindsigt i, skriver kommissionen, at deadline for udlevering af materiale vedrørende skandalen om udbytteskat er sat til 2. november.

- Kommissionen kan ikke planlægge og påbegynde afhøringer, før materialet til brug for undersøgelsen og afhøringerne er udleveret og gennemgået af kommissionen, skriver formand Michael Ellehauge i oktober og tilføjer, at afhøringer er planlagt til at begynde i marts 2019.

Alligevel er deadline overskredet igen, oplyser ministeriet nu til Berlingske. Materialet forventes først at være kommissionen i hænde i slutningen af november samt 3. december.

Det er langtfra første gang, at ministeriet ikke overholder aftalen.

Skatteordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen mener, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) burde have handlet langt hurtigere og desuden bør overveje at tilføre yderligere ressourcer til området.

- Nu kommer der til at gå endnu længere tid, før kommissionen kommer i gang med sit arbejde, og forsinkelsen er faktisk i modstrid med det, vi vedtog om kommissionen. Nemlig, at undersøgelsen skal gennemføres hurtigst muligt, siger Jesper Petersen til Berlingske.

I en e-mail til avisen skriver Skatteministeriet, at ministeriet i oktober vurderede, at materialet kunne udleveres slut november, men at kommissionen ville have materialet 2. november.

Der er løbende blevet ansat flere medarbejdere til arbejdet med at udlevere materiale til kommissionen, og ministeriet arbejder "aftener og weekender for at nå deadline", står der.