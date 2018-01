Statsrevisorerne kritiserer Sundhedsministeriet for et langsomt salg af Statens Serum Instituts vaccineenhed.

Udgifterne til salget af Statens Serum Instituts vaccineenhed til et saudiarabisk selskab løber ifølge Rigsrevisionen op imellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

Med en salgspris på 15 millioner kroner har statskassen altså ikke ligefrem vundet ved salget, og det møder kritik i en ny beretning fra Statsrevisorerne.

De kritiserer Sundheds- og Ældreministeriets "langsommelige gennemførelse af salget". Men ministeriet er på en række punkter "markant uenig" i kritikken, lyder det i en pressemeddelelse.

- Rigsrevisionen har foretaget beregninger for udgifterne til salget af vaccineproduktionen. Ministeriet kan ikke genkende de tal, som Rigsrevisionen er kommet frem til, lyder det blandt andet.

Kritikken går blandt andet på, at ministeriet ikke i tilstrækkelig grad belyste alternative scenarier - som at lukke vaccineproduktionen eller investere yderligere i produktionen.

Ministeriet bemærker, at "fokus i salgsprocessen" har været at "minimere statens omkostninger til en underskudsgivende virksomhed samt at bevare de 600 arbejdspladser":

- Hermed var det eneste relevante scenarie at forsøge at sælge den underskudsgivende virksomhed. Også en nedlukning, der kunne tage flere år, ville være omkostningstung.

Vaccineproduktionen havde givet underskud siden 2010, da ministeriet i 2014 besluttede at igangsætte salgsprocessen. Salget gik igennem i 2016.

Ministeriet bemærker samtidig, at salget fandt sted under den tidligere regering, og at den nuværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), først tiltrådte efter det forløb, Rigsrevisionen kritiserer.

Men ministeren må alligevel forholde sig til kritikken, mener Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix:

- Det er meget usædvanligt, at ministeren afviser en beretning fra Rigsrevisionen.

Statsrevisorernes beretning bekræfter hende i overbevisningen om, at salget var "en kæmpe fejltagelse":

- Det har kostet de danske skatteydere rigtig dyrt - og samtidig kan man lægge til, at vi også har mistet en vigtig kontrol med vaccineberedskabet, fordi vi nu er afhængige af et saudiarabisk selskab.