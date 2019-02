Ministerium beskyldes for uberettiget afsked med direktør

Flere fagfolk rejser alvorlige spørgsmål ved direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs afgang i november.

Det skriver Berlingske, der også har fået indsigt i interne dokumenter, der rejser tvivl om, hvorvidt direktør Inger Schaumburgs fratrædelse forløb efter bogen.

De interne dokumenter bekræfter, at direktøren måtte forlade forlade sin stilling på grund af forløbet om det kræftfremkaldende stof krom-6.

I sagen overså Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i mere end et år advarsler om problemer med de danske grænseværdier i forhold til den forøgede kræftrisiko.

Flere bestyrelsesmedlemmer med daværende bestyrelsesformand, professor Kjeld Møller Pedersen i spidsen var ifølge Berlingske stærkt forundrede og kritiske over for Beskæftigelsesministeriets håndtering af sagen.

I midten af december 2018 valgte det svenske medlem af NFA's bestyrelse, Maria Albin, ligefrem at trække sig som bestyrelsesmedlem. Det fremgår af dokumenterne, skriver Berlingske.

Maria Albin er professor i arbejds- og miljømedicin ved Karolinska Institutet i Stockholm.

I et brev fra 12. december 2018 fastslog hun, at forløbet om krom-6 reelt var udløst af, at man fra politisk side i årtier har nedprioriteret kemi på arbejdspladsen. Hun skriver dog, at lige præcis NFA faktisk har kæmpet for at gøre opmærksom på problemet.

Hun konkluderede i sit brev, at NFA har handlet "eksemplarisk" og "taget ansvar".

"På den baggrund forekommer det tydeligvis ulogisk at bebrejde NFA og NFAs ledelse for den aktuelle situation med krom-6," står der i brevet fra professoren.

Flere fagfolk vurderer også over for avisen, at der er sket lovbrud ved processen om afskedigelsen.

Heriblandt er Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, og professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

Bønsing vurderer, at departementschefens ageren ser ud til at være en omgåelse af både loven og vedtægterne bag Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Det er en meget alvorlig sag. Direktøren bliver bedt om at møde op på departementschefens kontor og tage en bisidder med. Det er tydeligvis en afskedigelse, der er på programmet.

- Men det har departementschefen slet ikke bemyndigelse til, og dermed bryder man loven. Det er helt galt, siger Sten Bønsing til Berlingske.

Beskæftigelsesministeriet mener dog, at forløbet har været i overensstemmelse med dets vedtægter og loven.