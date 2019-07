Minister vil undersøge el-løbehjulets aftryk på miljøet

Det er ikke nok at se på sikkerhed for at afgøre, om el-løbehjul fortsat skal være i byer, mener minister.

Er de et skridt på vejen mod et klimaneutralt samfund eller en belastning for miljøet?

De elektriske løbehjul har været genstand for en heftig debat, efter at de har gjort deres indtog i Danmarks store byer.

Nu vil transportminister, Benny Engelbrecht (S), have gjort op, om el-løbehjulene gavner miljøet. Det skriver Børsen.

Elløbehjulene kører i de danske gader som en forsøgsordning, der gælder til januar. Her skal ordningen evalueres med fokus på færdselssikkerheden.

Men den evaluering vil transportministeren supplere med en vurdering af miljøpåvirkningen. Han har bedt Færdselsstyrelsen undersøge, hvordan de miljømæssige konsekvenser kan belyses.

Politiken har beskrevet, at de første modeller af el-løbehjulene kun holdt to til tre måneder.

Det fik Jeppe Juul, transportmedarbejder hos Det Økologiske Råd, til at konkludere, at miljøbelastningen svarede til at køre i en halvanden ton tung elbil, hvor der vel at mærke kunne sidde fem personer.

Lime, der er en af de større spillere på markedet for udlejningsløbehjul, oplyser, at selskabet allerede arbejder på at blive så CO2-neutral som muligt.

Det skriver landechefen hos Lime i Danmark, Niklas Joensen, i en skriftlig kommentar til avisen.

- Opladningen af vores løbehjul samt driften af vores værksted i København kører udelukkende på vedvarende energi.

- Derudover benytter vi kun løbehjul, der er udviklet specielt til udlejning. Det betyder, at 96 procent af et Lime-løbehjul kan genbruges, hvis det beskadiges, hvilket også er med til at begrænse vores klimaaftryk, skriver han.