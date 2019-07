Det er vigtigt at sikre, at borgere ikke kan snyde sig til ydelser som førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser, som de ikke er berettiget til.

Det slår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) først og fremmest fast.

Han mener dog samtidig, at en rapport udarbejdet af den juridiske tænketank Justitia om Udbetaling Danmarks overvågning af ydelsesmodtagere er værd at se nærmere på.

- Rapporten et rigtigt vigtigt bidrag til hele debatten om proportionalitet, hvor vi har kontrol på den ene side og respekten for privatlivets fred og borgernes retssikkerhed på den anden side, siger ministeren.

Han har bedt sit embedsværk i Beskæftigelsesministeriet om at se nærmere på rapporten og dens konklusioner.

I jagten på sociale bedragere, indhenter Udbetaling Danmark jævnligt oplysninger om de flere millioner borgere, som de selv betaler ydelser til. Men også oplysninger om deres nærmeste familie kan de indhente.

I 2018 samkørte Udbetaling Danmark oplysninger om i alt 2,7 millioner ikke unikke ydelsesmodtagere.

Alligevel er det kun lykkedes at finde 705 sager i 2017 og 1094 sager i 2018, som førte til standsning, ændring eller tilbagebetaling af ydelser.

Spørgsmål: Mener du, at de få sager står mål med de mange ydelsesmodtagere, som bliver undersøgt?

- Det er vigtigt at holde fast i, at kontrol er et vigtigt redskab, når vi har at gøre med skatteborgernes penge. Vi ønsker ikke, at nogen skal snyde, for det betyder hver eneste gang, at tilliden til hele systemet vakler, siger Peter Hummelgaard.

- Men det skal hænge sammen på en måde, så man ikke krænker privatlivets fred, og den balance er en vigtig diskussion at have.