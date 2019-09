Minister vil ikke vente på EU: Vil forbyde farlige stoffer

Det skal være slut med de såkaldte fluorstoffer i emballage, der bruges til fødevarer.

Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), der er klar til at gå enegang i EU og indføre et nationalt forbud.

- Vi har konstateret, at de her fluorstoffer er skadelige for mennesker. De kan fremkalde kræft, svække immunforsvaret og understøtte en lang række andre sygdomme.

- Det skal vi ikke udsætte nogen for. Derfor ønsker jeg at indføre et forbud i Danmark, siger ministeren.

Fluorstoffer bruges eksempelvis i emballage til fastfood og i mad-, bage- og kagepapir.

Danmark har tidligere forsøgt at presse på for et forbud i hele EU. Men hidtil forgæves.

- Vi har også arbejdet på at indføre et EU-forbud. Det er ikke lykkedes endnu. Så nu gør jeg det i Danmark og bruger det som udgangspunkt for forhåbentlig at presse et forbud igennem i EU, siger Mogens Jensen.

Han kritiserer EU for at have været for nølende til at handle på baggrund af den viden, man har om stofferne:

- Jeg synes, det er gået for langsomt for EU med at tage konsekvensen af en undersøgelse, som er lavet af deres eget agentur.

- Det reagerer jeg på nu ved at gennemføre et forbud og håber så på, at vi kan være en retningspil for hele EU. Det har vi været før, og for forbrugernes skyld håber jeg, vi bliver det igen, siger Mogens Jensen.

Han henviser til, at Danmark før har gået enegang og siden fået resten af EU med, eksempelvis med et forbud mod ftalater, der bruges til at blødgøre plast.

Dansk enegang på området kan dog blive set som et brud på EU-reglerne. Ministeren erkender, at der er en risiko for at få en sag på nakken.

- Det er jo altid en risiko, når du tager det første skridt. Men det har jeg valgt at gøre her, fordi EU's eget agentur har påpeget, at det her er skadeligt.

- Jeg forventer, at det i sidste ende også må betyde, at EU som sådan må indføre et forbud, siger han.

Forbuddet sendes i høring mandag og vil træde i kraft i juli 2020.