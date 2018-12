Minister vil have færre klip i grisehaler

Flere grise skal have hele haler.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der strammer kravene til de danske svineproducenter, hvis de vil kupere deres grises haler.

Konkret betyder stramningerne, at landmændene skal dokumentere skriftligt, hvis der er halebid blandt svinene. Eller at dem, der køber svinene, har behov for at modtage halekuperede smågrise.

- Det er helt afgørende, at vi får alle landmænd til at analysere udfordringerne og dokumentere på skrift, hvordan de tager hånd om problemerne, udtaler Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

I dag kuperer svineproducenterne kun haler efter samråd med dyrlægen. Man må ikke gøre det rutinemæssigt.

Sådan vil det også være fremover. Forskellen bliver altså, at landmanden skal have mere omfattende dokumentation for, hvorfor halerne skal kuperes.

Det forklarer Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter. Han er enig med ministeren i, at det ville være bedst at undgå at kupere haler.

- Men der er vi ikke endnu. Hele branchen arbejder på at komme derhen, men vi er desværre bare ikke klar til det, siger han.

- Hvis ikke vi gør det, får vi halebid. Og der er ikke noget mere smertefuldt, end grise der bider hinanden i halerne.

Ifølge Torben Hauskov bruger svinebranchen mange penge på forsøg med at indrette staldene anderledes. Der forskes også i, om man kan fremavle grise, der ikke bider hinanden i halerne.

Spørgsmål: Handler det om, at grisene skal have mere plads?

- Nej, for hvis det var så nemt, så havde vi jo løsningen. Det er ikke løsningen bare at give dem mere plads.

- Vidste vi lige nøjagtigt, hvordan det skulle se ud, så ville man jo bygge nye stalde på den måde. Men vi ved det ikke. Den klart mest effektive måde at gøre det på, er ved at kupere halen.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet får 98,5 procent af de danske grise kuperet hale i dag. Torben Hauskov forventer, at den andel vil falde lige så stille og roligt med tiden.

- Det er et langt sejt træk, siger han.

Dyrlægeforeningen roser ministerens initiativ. Men foreningen er samtidig i tvivl, om det vil bringe antallet af halekuperinger ned.

- Der mangler fortsat klare retningslinjer for, hvornår en svineproducent skal begynde at udfase halekuperingen, siger Ken Steen Pedersen, der er formand for Faggruppe Svin i foreningen, i en skriftlig kommentar.

- Den uklarhed giver risiko for, at reglerne ikke får den ønskede effekt, vurderer Ken Steen Pedersen.