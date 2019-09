Minister vil diskutere miljøstramninger med borgmestre

Der skal gøres mere for at bekæmpe luftforurening, mener miljøminister, der vil vende forslag med borgmestre.

En række borgmestre vil have regeringen med til at sikre renere luft i landets byer, og det bliver taget godt imod af miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun glæder sig over borgmestrenes forslag, der blandt andet går på strammere krav til de miljøzoner, som løber rundt om de større byer herhjemme.

- Jeg er glad for, at vi har nogle borgmestre, der er optaget af at bekæmpe luftforureningen. Vi ved, at tusindvis af danskere dør for tidligt, fordi der er for meget luftforurening i særligt de største byer.

- Derfor er det nødvendigt, at vi gør mere, end vi gør i dag, og jeg glæder mig til at diskutere de konkrete forslag med kommunerne og sådan set også med Folketingets partier, i forhold til hvordan vi kommer videre, siger Lea Wermelin.

Forslagene om miljømæssige stramninger er stillet af borgmestrene i Aarhus, Aalborg, København og Odense.