Danmark har brug for en ny klimalov. Den skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringer.

Det er det overordnede formål med et borgerforslag, som tirsdag bliver førstebehandlet i Folketinget. Borgerforslaget hedder "Dansk klimalov nu".

11 miljø- og udviklingsorganisationer har stillet borgerforslaget, som på knap 14 dage sikrede sig de nødvendige 50.000 underskrifter, der kan sende et borgerforslag ind i Folketingssalen.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser overordnet positivt på borgerforslaget.

- En lang række af de ting, som er i borgerforslaget, kan vi bakke varmt op om. Blandt andet at Danmark skal øge sit bidrag om at nå Parisaftalens mål.

- Det er derfor, at vi har sat et mål om, at vi i Danmark i 2050 skal være klimaneutralt, siger han.

Borgerforslaget lægger blandt andet op til, at Danmark skal forpligte sig til at sætte nationale klimamål, der lever op til Parisaftalen. Den indeholder en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

De nuværende danske klimamål er frem mod år 2050. Da er det ifølge borgerforslaget for sent, hvis Danmark skal bidrage til at nå Parisaftalen og holde den forventede temperaturstigning på 1,5 grad.

Derudover skal der ifølge borgerforslaget fastsættes femårige delmål mindst 15 år frem og særlige klimamål for sektorer som landbrug, transport og energiforsyning.

Efter næste folketingsvalg vil regeringen - hvis den altså beholder magten - fremsætte forslag til en ny klimalov.

- Der vil vi lade os inspirere af de mange forslag, der er i borgerforslaget, siger ministeren.

Den nuværende klimalov blev vedtaget i 2014 af Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, SF, Enhedslisten og De Konservative.

Det er desuden den nuværende regerings ambition at tage initiativ til en folkehøring i august. Her er det meningen, at befolkningen kan komme med indspark den nye klimalov.

Ifølge borgerforslaget er der tre mangler i den danske klimapolitik. Blandt andet mangler "en gennemtænkt klimastrategi, der sikrer en klar indsats i alle relevante sektorer og på alle politikområder".

- Der er en gennemtænkt klimastrategi, lyder det fra Lilleholt.

- Regeringen er kommet med en energiaftale, og vi er kommet med et klimaudspil. Men selvfølgelig skal der hele tiden opdateres på tingene, siger han.