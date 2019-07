Minister udpeger gruppe der skal kulegrave teledatasagen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har nu udpeget de fem personer, der skal kulegrave sagen om politiets brug af teledata, der muligvis har været fejlagtig.

Det oplyser justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Formand for gruppen bliver landsdommer Olaf Tingleff.

Derudover skal professor i strafferet Jørn Vestergaard, advokat Karoline Normann, advokat Kristian Mølgaard og tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen deltage i arbejdet.

Gruppen skal desuden have adgang til at få hjælp fra blandt andre it-eksperter.

- Jeg har i dag udpeget formanden for og medlemmerne af den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledatasagen, udtaler Nick Hækkerup i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

- Teledatasagen handler om vores tillid til retssystemet, og kontrol- og styregruppen får derfor et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af de konkrete straffesager, der er omfattet af sagen.

Rigsadvokaten meddelte 13. juni i en orienteringsskrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, at man havde opdaget en fejl i politiets it-systemer.

Fejlen er opstået i det program, som siden 2012 har konverteret teleselskabernes rådata til oplysninger, som er blevet brugt i forbindelse med bevisførelse for mistænkte personers gøren og laden i visse straffesager.

Fejlen kan have medført, at mistænkte er blevet frifundet på en forkert baggrund, og at andre omvendt er blevet kendt skyldige.

Der er i alt tale om 10.700 sager, hvor der kan være begået fejl.

Gruppen, der nu er nedsat, skal blandt andet fastsætte retningslinjer for myndighedernes gennemgang af de mange sager.

Den skal blandt andet afgøre, om det er politiet eller en uvildig tredjepart, der skal foretage den indledende screening af sagerne, hvad der skal ske med de straffesager, hvor der mangler teleoplysninger, og hvad der skal ske i de sager, hvor teleoplysninger ikke længere er tilgængelige.

Gruppen mødes første gang fredag.