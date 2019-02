Minister til unge: Tænk jer om før I vælger Storbritannien

Danske studerende, der planlægger at tage et semester på et universitet i udlandet, skal tænke sig om en ekstra gang, hvis de vil til Storbritannien.

For ingen ved, hvilke aftaler om udveksling der vil være mellem Danmark og Storbritannien efter landets udtræden af EU.

Sådan lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Man skal tænke sig godt om og måske overveje, om man skal søge til et andet land end Storbritannien. For der er en risiko forbundet med det, siger han.

Ministeren henviser til, at der - på den anden side af brexit - er risiko for, at afgiften for at studere i Storbritannien stiger markant for danskere, der selv arrangerer deres udveksling.

Samtidig kan de studerende, der vil gøre brug af et særligt EU-program, der kaldes Erasmus, ikke være sikre på, at de nuværende pladser i Storbritannien også findes efter briternes udtræden af EU.

Erasmus-programmet organiseres og finansieres delvist af EU, er rettet mod de videregående uddannelser og lader europæiske unge studere, arbejde og lave frivilligt arbejde i andre europæiske lande.

- Uvisheden om situationen i Storbritannien skal ikke få én til at sige, at man ikke vil til udlandet. Selvfølgelig skal man tage til udlandet.

- Man skal bare udvide horisonten og huske, at der findes rigtig gode universiteter i det meste af Europa, siger Tommy Ahlers.

I 2017 var Storbritannien den mest populære destination i Erasmus-programmet.

Udmeldingen fra Tommy Ahlers kommer, efter at Norges uddannelsesminister, Iselin Nybø, har opfordret de norske unge til at tage på udveksling andre steder end i Storbritannien til efteråret.

Studerende, som tager på udveksling til efteråret, kan ikke være sikre på at fuldføre deres studier eller tage deres eksamen, har hun forklaret.

Selv om Norge ikke er medlem af EU, deltager landet i Erasmus-programmet.

Tommy Ahlers understreger, at Danmark har udmærkede aftaler med lande uden for EU om udveksling af studerende - eksempelvis til USA.

Han forventer derfor, at usikkerheden om de danske studerendes muligheder for udveksling til Storbritannien er midlertidig. Og at der efter brexit vil komme klarhed over, hvordan danske unge er stillet, hvis de vil læse i Storbritannien.

Storbritannien træder efter planen ud af EU den 29. marts.