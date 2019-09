Minister sender 180 millioner til dansk indsats i Syrien

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) giver 180 millioner kroner til Danmarks humanitære indsats i Syrien. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

130 millioner går til danske civilsamfundsorganisationer som blandt andet Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke og Red Barnet.

De resterende 50 millioner kroner deles ligeligt mellem FN's Befolkningsfond og FN's Flygtningehøjkommissariat.

- Vi har stadig en alvorlig situation med Syrien-flygtninge, og det er især nabolandene, som har problemerne tæt inde på livet.

- Derfor har vi nu besluttet at udmønte 180 millioner kroner, siger ministeren.

Han er i denne uge på besøg i de syriske nabolande Jordan og Libanon med fokus på Danmarks humanitære engagement i Syrien.

Det er særligt nærområderne, vi bør hjælpe, lyder det fra ministeren.

- Jeg mener, at med de udfordringer, vi ser ude i verden, er Syrien lige nu et af de steder, hvor det er bedst at bruge penge.

- Syrien-flygtningene skal hjælpes konkret, men nærområderne skal også støttes i det kæmpe arbejde med at huse de mange flygtninge, som de påtager sig, siger han.

Der er afsat 2,6 milliarder kroner på finansloven for 2019 til humanitær bistand.

Med de nye bevillinger har Danmark udmøntet omkring 350 millioner kroner i år til støtte af humanitære indsatser i Syrien.

Det forventes, at Danmark i alt vil yde 675 millioner kroner i støtte til humanitære- og udviklingsindsatser i forbindelse med Syrien-krisen i 2019.

Ifølge ministeren vil det være farligt at trække indsatsen på nuværende tidspunkt.

- Jeg tror, at det i stedet er vigtigt at fastholde indsatsen, men selvfølgelig hele tiden evaluere og tage bestik af, hvor vi får mest muligt for pengene.

- Det er også derfor, at den humanitære ramme ikke bare udmøntes på én gang, men at man løbende foretager vurderinger, siger han.

Konflikten i Syrien har varet siden 2011 og er en af verdens største humanitære kriser.

Ifølge Udenrigsministeriet er cirka 12 millioner syrere tvunget bort fra deres hjem, hvoraf 5,6 millioner er flygtet til nærområderne.