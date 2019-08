Det kan kun gå for langsomt med at indføre et fuldstændigt forbud i Danmark mod sprøjtemidlet chlorpyrifos, der i udlandet bruges til at sprøjte ikke-økologiske appelsiner, citroner og vindruer.

Det mener fødevareminister Mogens Jensen (S), som har taget hul på et lovgivningsarbejde, der skal føre til et forbud mod frugt og grønt, der er behandlet med det muligt sundhedsskadelige middel.

Men indtil et forbud i Danmark bliver en realitet, opfordrer ministeren forbrugerne og detailhandlen til selv at gå uden om stoffet.

- Jeg vil opfordre detailhandlen til at følge det gode eksempel fra blandt andet Rema1000, Coop og Salling Group, som jo har sagt, at de vil stoppe med at købe og importere frugt og grønt, der er behandlet med dette sprøjtemiddel.

- Det er det helt rigtige at gøre, siger Mogens Jensen.

Flere supermarkedskæder og -koncerner har allerede besluttet at bandlyse udenlandsk frugt, der er blevet behandlet med chlorpyrifos.

- Det bedste, alle kan gøre, er at stoppe for køb og import af de her varer. Og hvis forbrugerne er i tvivl, kan de købe økologisk. Så er man i hvert fald helt sikker, siger fødevareministeren.

Mogens Jensen påpeger, at Fødevarestyrelsen allerede har mulighed for at nedlægge forbud mod partier af frugt, hvis de finder sundhedsskadelige mængder af chlorpyrifos.

Det er ikke tilladt at bruge chlorpyrifos Danmark. Men det accepteres under en vis grænseværdi i frugt, der er importeret fra udlandet.

Reaktionen fra såvel fødevareministeren som supermarkederne kommer, efter at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har anbefalet, at EU næste år fjerner stoffet fra listen over godkendte insektmidler.

Anbefalingen følger efter en undersøgelse, der viser, at sprøjtemidlet kan skade udviklingen i fostres og børns hjerner.

Mogens Jensen kan ikke sige, præcis hvornår et forbud mod chlorpyrifos i Danmark kan være på plads, men at lovgivningsarbejdet "vil tage nogen tid".

- Proceduren er, at vi kontakter EU med henblik på at finde ud af, om de vil indføre et forbud, så det kommer til at gælde for hele EU. Og hvis EU ikke vil det, har vi mulighed for at indføre et nationalt forbud.

- Det er det arbejde, jeg har sat i gang, siger Mogens Jensen.