Minister om ubesatte stillinger: Situationen er alvorlig

Beskæftigelsesministeriets opgørelse for februar viser 22 procent ubesatte stillinger, hvad siger det dig?

- Situationen er alvorlig, og meget tyder på større udfordringer i 2019. Det er jo bekymrende i forhold til at fastholde dansk erhvervslivs gode position, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Et reduceret forslag om at fjerne administrative barriere for at sikre flere udlændinge til det danske arbejdsmarked på vej til behandling i Folketinget. Hvordan ser du det?

- Vi har spillet ud med vores forslag til at sikre bedre vilkår for rekruttering, men har mødt kraftig modstand i Folketinget. Men hellere få vedtaget noget end ingenting, og det er ikke enten-eller, men både-og. Vi skal både have flere kontanthjælps- og dagpengemodtagere i job, men vi skal også give mulighed for at tiltrække flere medarbejdere uden for EU.

Hvordan gør det uden socialdemokraternes stemmer?

- Vores grænse på 350.000 kroner er meget lavere end nuværende på 418.000. Vi kan ikke hekse, for vælgerne har sammensat Folketinget, så vi har desværre svært ved at få opbakning til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, siger Troels Lund Poulsen.

Du kan godt skyde på Socialdemokraterne, men hvad kan I selv gøre for at løse problemet med rekruttering?

- Vi har lavet en meget ambitiøs aftale om større frihed til kommunerne, vi har lavet en aftale om mere konsekvent straf til dem, som ikke tager imod tilbud - et nyt sanktionssystem. Vi har sat 100 millioner kroner af til opkvalificering af efteruddannelse og lavet en trepartsaftale med bedre vilkår for efter- og videreuddannelse. Vi har sådan set stillet på mange skruer, men det kan ikke nytte noget, at man ikke ønsker at røre ved nogle skruer - og der står vi nu uden at kunne få politisk opbakning, konstaterer Troels Lund Poulsen.

Der er kommet flere flygtninge i reelle job på 10 år - faktisk 15.000 - mens jobordningerne har skaffet 12.000. Hvad siger det dig?

- Det er vigtigt at understrege, at vi skal bruge de gode tider til at få flere mennesker integreret i det danske samfund. Beskæftigelsen er stigende, men vi har stadig udfordringer med mennesker, som er kommet til Danmark inden for de seneste 10-15 år, og derfor har vi også lavet det nye sanktionssystem, som straffer dem, som ikke tager imod tilbud. Det er svært for kommunerne at administrere 80 forskellige sanktioner, og derfor har vi lavet fire. Der er ikke noget godt argument for, at folk ikke kommer ud i ufaglærte job, så det er et spørgsmål om at gøre alt, som er i vores magt både på Christiansborg og i virksomhederne, siger Troels Lund Poulsen.