Minister om DF-forslag: Gratis tog og busser er meget dyrt

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil gerne finde regnemaskinen frem. Men han har formentlig ikke nok penge i sin portemonnæ til at gøre busser og tog gratis i landets fire største byer, som Dansk Folkeparti foreslår at få regnet på.

- Det er ikke finansieret, og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er ekstremt dyrt forslag, Dansk Folkeparti har bedt om beregninger på.

- Den samlede billetindtægt på al kollektiv transport i Danmark er på ti milliarder kroner. Der vil komme et øget pres på den kollektive transport, hvis forslaget gennemføres, og så vil prisen lande højere end det, siger transportministeren.

Forslaget kommer fra klimaordfører Morten Messerschmidt (DF). Han beder også om at få regnet på klimaeffekten af gratis kollektiv trafik i storbyerne.

DF vurderer, at det vil koste cirka fem milliarder kroner at gøre den kollektive trafik gratis.

Han tror, at det vil være en bedre idé at satse på gratis kollektiv trafik frem for at have et ensidigt fokus på el- og brintbiler.

Ifølge Messerschmidt er det en måde at tænke klimaindsatsen ind i trafikplanlægningen.

Transportministeren vil samtidig have undersøgt, hvor de ekstra passagerer, som gratis transport vil medføre, kommer fra.

Desuden peger han på en uretfærdighed i forslaget.

- Der er også en skævvridning mellem land og by i det her. Det er måske ikke så meget i byerne, der er problemer med kollektiv transport. Det er mere i landdistrikterne og provinsen, vi har problemer, siger Benny Engelbrecht.