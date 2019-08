Minister krydser fingre for få og små fejl i teledata

Endnu et tiltag er fredag blevet sat i søen for at få overblik over og rettet op på fejlene i politiets brug af teledata.

Skandalen har sat stribevis af retssager på pause og sendt en række sigtede personer på fri fod fra varetægtsfængsling.

Nu er det eksterne konsulenters tur til at gennemgå politiets brug og behandling af teledata, oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i blandt andet en orientering til Folketingets Retsudvalg.

Han håber, at undersøgelsen kan kaste lys over omfanget - og at det ikke er alvorlige eller graverende fejl, som ligger til grund for skandalen.

- Den eksterne undersøgelse handler om at finde de fejl, der er, så de kan blive identificeret - og i de bedste af alle verdener kan rettes op. Nu skal vi først finde fejlene, så må vi se, hvad der skal gøres, siger Nick Hækkerup.

- Vi kender ikke fejlenes omfang, så tiltaget sker ud fra et forsigtighedsprincip. Vi skal ikke risikere, at nogen uskyldige bliver dømt. Men jeg håber selvfølgelig, at fejlene er så små og få som muligt, siger han.

Det er Rigspolitiet, der har sat den eksterne undersøgelse i gang. Samtidig er der blevet udsendt nye instrukser om en øget forsigtighed ved brugen af teledata i forbindelse med efterforskning.

Sagen om de fejlbehæftede teledata begyndte at rulle i juni, men en it-fejl i systemet har været kendt i måneder forinden.

I august besluttede rigsadvokat Jan Reckendorff, at teledata ikke må bruges som bevis i straffesager eller være grundlag for varetægtsfængslinger. Det gælder indtil videre frem til 18. oktober.

En undersøgelse af forløbet er tidligere sat i gang, it-systemerne er ved at blive kulegravet, og flere end 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 bliver tjekket som konsekvens af sagen, der tidligt i forløbet blev kaldt en skandale.

- Lige nu synes vi, at vi har gjort det, der skal til, siger Nick Hækkerup.

- Måtte der blive konstateret nye fejl og mangler, vil vi selvfølgelig spille bolden, alt efter hvordan den ligger på banen. Men forventningen lige nu er, at det vi har gjort, er det, der skal til, siger han.

Resultatet af den eksterne undersøgelse ventes at ligge klar med udgangen af september.