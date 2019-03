Minister klar til at skærpe kontrol med EU-borgeres dagpenge

Beskæftigelsesminister er utilfreds med ny aftale om dagpenge til EU-borgere og er klar til at skærpe kontrol.

Hvis der er misbrug, er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) klar til at skærpe kontrollen, når EU-borgere fremover hurtigere kan få dagpenge.

Sådan lyder meldingen, efter at EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og medlemslandene er blevet enige om, at man efter en måneds arbejde i et andet EU-land har ret til dagpenge. Det har Danmark længe kæmpet imod.

- Der er ikke mange EU-borgere, som i dag bruger mulighederne for at sammenlægge a-kasseperioder i hjemlandet til at få dagpenge i Danmark.

- Det ændrer ikke på, at vi kommer til at følge udviklingen tæt og vil være klar til at skærpe kontrollen, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

I Danmark siger reglerne tre måneder, men det står til at blive ændret nu, hvilket Troels Lund Poulsen langt fra er tilfreds med.

- Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU. Jeg er langt fra tilfreds med det, der er opnået foreløbig enighed om.

- Derfor har Danmark stemt imod linjen i Rådet (medlemslandene, red.), og jeg er trods nederlaget glad for, at vi har taget kampen op sammen med blandt andre Tyskland og Holland, siger ministeren.

Med den nye aftale vil man desuden kunne tage sine dagpenge med ud af landet i seks måneder.

Aftalen skal formelt godkendes af både EU-Parlamentet og medlemslandene.