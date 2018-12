Minister gør det nemmere at veksle mellem studie- og arbejdsliv

Et enigt folketing står bag en aftale, der skal give studerende tid til at arbejde mere inden en kandidatgrad.

Det er realistisk, at flere unge kommer i arbejde, allerede efter at de har færdiggjort en bachelorgrad på universitetet. Erhvervslivet vil nemlig gerne have dem.

Det siger uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) torsdag.

- Erhvervslivet vil gerne have stor vekselvirkning mellem universiteterne og virksomhederne.

- Der er ikke nogen bachelorer, der har turdet springe fra deres studie, fordi som det er i dag, har de intet krav på at komme tilbage og læse en kandidat, siger han.

Men det bliver ifølge ministeren ændret med en politisk aftale, der blev fremlagt torsdag. Den er en del af en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser.

Der åbnes med aftalen for, at studerende skal have garanti for at blive optaget på en kandidat i naturlig forlængelse af bachelorgraden, i op til tre år efter at bacheloren er færdiggjort.

Desuden skal studerende oftere kunne vælge at læse en kandidat på deltid.

På den måde kan studerende få erhvervserfaring i virksomheder, der dermed også ifølge ministeren spiller en rolle i uddannelsesforløbene.

I øjeblikket fortsætter omkring ni ud af ti på en kandidatuddannelse direkte efter bacheloren, siger Ahlers, og det skyldes ifølge ham i høj grad frygt.

- Hvis man stopper, er man måske "the odd one" (den mærkelige, red.). En drop out. Og det vil man ikke være.

- Derfor vælger alle de gode studerende at køre direkte videre, og så ved erhvervslivet godt, at de kan ikke få de gode bachelorer.

- Det er det, vi ændrer ved at lave den her kulturforandring. Så håber vi, at de studerende tør noget mere, og at erhvervslivet så samtidig klart går ud og siger, at så vil de gerne ansætte dem, (bachelorerne, red.) siger Ahlers.

Hver fjerde, der har taget en kandidatgrad, har et halvt år efter endt uddannelse endnu ikke fået sig et job, viser tal fra 2016 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Men den høje arbejdsløshed bekymrer ikke ministeren.

Ahlers har allerede haft samtaler med blandt andet TDC, Microsoft og Mærsk, der har givet udtryk for, at de gerne føjer bachelorer til medarbejderstaben.

- De vil altid gerne have nogle meget veluddannede, men de forstår godt, at de selv er en del af uddannelsen, og derfor vil de også være med til at skabe den vekselvirkning, som jeg håber, at vi får ud af det her.

- Så erhvervslivet vil meget gerne have dem, siger han.

Tiltaget er en del af en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser, som blevet fremlagt torsdag. Et enigt folketing står bag aftalen, der ventes at træde i kraft omkring 1. juli 2019.