Minister er klar til at se på karantæne ved miljøsnyd

Bødesystemet er allerede blevet strammet gevaldigt op. Men det er værd at se på alternativer, når lastbiler snyder med systemet, der skal rense udstødningen for giftige gasser.

Det siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) torsdag under et samråd i Folketingets transport-, bygnings- og boligudvalg.

- Man kunne godt overveje at give karantæne til køretøjet eller ejeren, især i gentagelsestilfælde.

- De kører på fællesskabstilladelse i Danmark. Altså én, der er udstedt af EU. Så man vil skulle have det gennem EU-systemet for at få det vedtaget.

- Men det er værd at overveje, især i gentagelsestilfælde, om man skulle gå den vej, siger ministeren.

Spørgsmålet om en mulig karantæne blev stillet af Alternativets miljøordfører, Christian Poll.

Ole Birk Olesen var en af tre ministre, der deltog i samrådet, som var indkaldt af Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, og samme partis miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

De ville gerne vide, om regeringen overvejer at skærpe bødestraffen yderligere, når virksomheder og chauffører bliver afsløret i at snyde med gasudledningen i lastbilerne.

Ole Birk Olesen peger på, at loven på området blev ændret og skærpet for et år siden.

- Med lovændringen blev bødeniveauet hævet betragteligt for lastbiler fra 1000 kroner til nu 15.000 kroner til virksomheden og 7500 kroner til føreren i førstegangstilfælde.

- Hvis man bliver taget i snyd flere gange, kan bøden stige til helt op til 115.000 kroner for virksomheden, siger han.