Minister efter gymnasiebesøg: Mange af os er lidt rystede

Det var ikke "til at få ørenlyd", og eleverne stimlede sammen på en måde, "som ændrede stemningen".

Det var grunden til, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) torsdag måtte afbryde et besøg på Ørestad Gymnasium, forklarer hun fredag.

På gymnasiet skulle hun have deltaget i en debat om demokratisk dannelse, men hun blev overdøvet af buh-råb.

- Jeg tror, at den her hændelse er blevet oplevet forskelligt af alle de mennesker, der har været med, siger Merete Riisager.

- Men det, der er til fælles, er, at mange af os er en lille smule rystede over, at det blev sådan en ærgerlig oplevelse.

Fredag ønsker hun ikke at gå i dybden med selve forløbet.

Ifølge Altinget blev der både kastet med mønter og råbt "luder" efter ministeren.

- Der blev både sagt og råbt lidt af hvert. Jeg tror ikke, at jeg behøver at gå i detaljer med det hele, siger Riisager.

Ministeren er mest ærgerlig over, at det ikke lykkedes at gennemføre den planlagte debat om demokratisk dannelse.

- Det er bare vigtigt, at vi husker hinanden på, at det selvfølgelig skal fungere. Ellers så taber vi alle sammen noget, siger Riisager.

- Dem, der taber mest, er de elever, der selvfølgelig er på en uddannelse for at lære nogle fag, men også for at komme ind i den demokratiske samtale.

Debattør og sognepræst Kathrine Lilleør var også til stede, da hun skulle have deltaget i debatten.

Lilleør fortæller i et Facebook-opslag, at der blev råbt fra en "aggressiv flanke" i aulaen i gymnasiet.

Men om stemningen var decideret "aggressiv", vil undervisningsministeren ikke forholde sig til.

Dog er hun enig med Lilleør i, at skolen kunne have været bedre til at sætte de rette rammer for debatmødet og gribe ind.

- Det er klart. Kan man ikke gennemføre mødet, er det selvfølgelig de voksne, der skal løse problemet på stedet, siger Merete Riisager.

Ørestad-oplevelsen vil dog ikke få hende til at holde sig tilbage i forbindelse med fremtidige gymnasiebesøg.

I hendes øjne kalder den heller ikke på nogen særlige tiltag.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg ved, at der er mange politikere, der oplever ubehagelige episoder. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før, siger hun.

- Jeg besøgte samme dag to andre gymnasier, hvor det gik rigtig fint. Så det er ikke noget generelt billede.