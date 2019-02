Minister beklager offentliggørelse af ufærdig rapport

Det var en fejl, at en rapport om indvandrere, som ikke var færdig, blev offentliggjort og givet til medier.

Der skete en helt almindelig menneskelig fejl, da der blev draget konklusioner på baggrund af en ufuldstændig rapport om børn af efterkommere.

Det forklarer undervisningsminister Merete Riisager (LA) på et åbent samråd tirsdag i Folketingets undervisningsudvalg.

Analysen blev offentliggjort i december. På baggrund af den konkluderede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og undervisningsminister Merete Riisager i Berlingske, at "integrationen var gået i stå.

Udsagnet er efterfølgende blevet modsagt af både Rockwool Fondens forskningschef, Jan Rose Skaksen, og af forskningsdirektør i VIVE, Torben Tranæs, ligesom der også er blevet set med undren på rapportens metoder.

Det har ført til rettelser i medier og i nogle tilfælde tilbagetrækning af artikler.

- Der er tale om helt almindelige menneskelige fejl, som naturligvis ikke er begået med forsæt eller for at vildlede noget, siger Merete Riisager under samrådet.

- Vi har dygtige embedsfolk, men det er jo ikke lavet af stål, og det er ministre heller ikke. Fejl sker, og det skal der rettes op på.

Da analysen blev offentliggjort, blev der ved en fejl lagt et udkast op på Undervisningsministeriets hjemmeside, forklarer ministeren.

Samme udkast blev udleveret til Berlingske, som breakede rapporten, men det var uden, at avisen blev gjort opmærksom på, at det var et udkast.

Avisen blev heller ikke gjort opmærksom på de opdateringer og præciseringer, som var med i den endelige version.

Selvom ministeren beklager, at der var metodiske fejl i forbindelse med præsentationen af rapporten, fastholder hun rapportens konklusioner.

Direkte adspurgt om ministeren vil korrigere sine udtalelser svarer hun:

- Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke finder en diskussion af metoder og begreber irrelevant, men jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle korrigere mine tilkendegivelser, siger ministeren.