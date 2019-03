Undervisningsminister Merete Riisager (LA) måtte torsdag afbryde et besøg på Ørestad Gymnasium.

TV2 Lorry beskriver, at ministeren blev "buh'et" ud, og at eleverne var mødt frem med bannere, der udtrykte protest mod nye fraværsregler og besparelser.

Men ifølge Altinget blev der også kastet mønter og råbt "luder" efter ministeren.

Rektor på Ørestad Gymnasium fortæller til Altinget, at han forsøgte at skride ind. Men at det var vanskeligt at få eleverne tilbage til deres klasser.

- Selvfølgelig forsøgte jeg og ledelsen at gribe ind, siger rektor Jonas Lindelof til Altinget.

- Jeg forsøgte at få de unge til at gå tilbage til deres klasse. Det er vældig vanskeligt i den situation at få råbt så mange mennesker op, når de står og råber.

- Jeg havde - selv i min vildeste fantasi - ikke forestillet mig, at vores elever kunne finde på at opføre sig på den måde, siger rektoren til Altinget.

Ministeren var sammen med sognepræst Kathrine Lilleør på besøg på gymnasiet, der ligger på Amager, for at diskutere demokratisk dannelse.