Minister: - Uacceptabelt med de voldsomme forskelle i tallene

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er ikke begejstret for de store forskelle i ventetider på at kunne komme til en speciallæge. Patientrettighederne må styrkes, mener hun.

1. Ellen Trane Nørby, der er større regionale forskelle, når vi ser på tallene med ventetider på speciallæger. Region Nordjylland og Region Midtjylland har de længste ventetider på de forskellige områder sammenlignet med Region Sjælland og især Region Hovedstaden. I flere tilfælde er ventetiden dobbelt så lang, når det gælder psykiater, børnepsykiater, hudlæge, gynækolog eller gigtlæge. Hvad tænker du om det?

- Jeg synes, at det er voldsomme forskelle i tallene, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det må ikke tage så lang tid at komme til eksempelvis en psykiater i Jylland, og vi har i regeringen tidligere kigget på det i forbindelse med sundhedsreformen, hvordan vi kan få nedbragt ventetiderne.

2. Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland, mener, at det er vanskeligt for regionen at tiltrække speciallæger, og at det giver udfordringer med at kunne nedbringe ventetider. Er du enig i, at regioner uden for Region Hovedstaden har sværere ved at få det nødvendige mandskab?

- Jeg er enig i, at det kan være vanskeligt at tiltrække speciallæger, men jeg hører også fra speciallægerne, at der er en vilje til at arbejde i regionerne, hvis der bliver slået ydernumre op. Der har regionerne ikke gjort nok, og det må de bringe mere i spil.

3. Der er kommet et nyt sundhedsudspil fra regeringen i januar om, at patientrettigheder skal styrkes også inden for de praktiserende speciallæger. Hvad kommer det til at betyde for den enkelte patient?

- Vi nedsætter et udvalg, som skal kigge på, hvordan patientrettigheder med at blive garanteret en udredning inden for 30 dage også kan være gældende hos de privatpraktiserende læger, og målet er at sikre en større ensartethed, end der er i dag.

4. I jeres udspil nævner I også, at flere speciallæger skal uddannes i fremtiden, og at regioner skal nedlægges til fordel for 21 nye sundhedsfællesskaber. Er det nok til at kunne nedbringe ventetiden på en speciallæge?

- Vi vil styrke uddannelserne med flere medicinstuderende og sørge for, at der kommer en bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet, som gør, at der også er lægestuderende i Vestjylland, som ikke behøver at rykke teltpælene op, når de er færdig med uddannelsen. Derudover mener vi, at det forebyggende arbejde i det nære og lokale med det nye sundhedsfællesskab kan være med til at nedbringe ventetiden, ved at der bliver en større sammenhæng end med de nuværende regioner.