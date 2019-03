Minister: Ordning for bæredygtige huse er på vej

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA), er på vej med en ordning, så bygherrer inden længe kan reklamere med bæredygtigheden ved nyt byggeri.

Det er en såkaldt frivillig bæredygtighedsklasse, som bliver udarbejdet i tæt samarbejde med træ- og byggebranchen. Avisen Danmark har bedt om et interview med ministeren om, hvordan han vil fremme klimavenligt byggeri. I en mail til avisen Danmark forklarer Ole Birk Olesen, "at vi skal løbende have fokus på, hvilke krav der stilles til byggeriet, så byggeriet udover at være sikkert, sundt og holdbart ikke bruger unødige ressourcer".

- Jeg forventer snart at præsentere en frivillig bæredygtighedsklasse til byggeriet. Her får branchen et nyt værktøj, der kan hjælpe de bygherrer på vej, der ønsker et mere bæredygtigt byggeri, skriver ministeren.

De nye regler for byggeri bliver frivillige, ikke et krav og fokuserer eksempelvis på bygningers livscyklus, og her indgår byggematerialernes påvirkning af miljøet. Ifølge ministeren vil klassen give bygherrer bedre mulighed for at prioritere og vælge miljøvenlige materialer og løsninger. - Træ er et byggemateriale, som har potentiale til at mindske klimabelastningen fra byggeriet. En bygherre vil kunne bruge den kommende bæredygtighedsklasse til at synliggøre sit byggeris klimabelastning og dermed også den klimamæssige effekt af brugen af træ, skriver Ole Birk Olesen.