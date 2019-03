Minister: Ligestilling i toppen af erhvervslivet halter gevaldigt

Fordelingen mellem mænd og kvinder i lederstillinger og på bestyrelsesposter i danske virksomheder halter gevaldigt.

Det mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der fredag sætter fokus på manglen af kvinder i erhvervslivets øverste lag i forbindelse med kvindernes internationale kampdag 8. marts.

- Hvis vi ikke tager den halvdel af befolkningen med, der er kvinder, så er jeg bekymret for, at vi ikke får udnyttet det potentiale, vi har, siger Eva Kjer Hansen.

De seneste tal fra Danmarks Statistik er fra 2017 og viser, at 17 procent af posterne i bestyrelser og direktioner er besat af kvinder.

Eva Kjer Hansen mener, at særligt mændene i lederstillinger skal give en hånd til at fremme ligestillingen.

- Det er i høj grad mænd, der sidder i positioner, hvor de kan gøre en forskel. Det kan de gøre ved at udpege flere kvinder til topposter og bestyrelser, siger ministeren.

Hun mener, at 40/60-fordeling mellem mænd og kvinder i bestyrelser og direktioner er fin målsætning.

- Det skal ikke være fuldstændig 50/50, og vi skal passe på med at sætte et firkantet tal som mål, men jeg stiler efter 40/60-fordeling med overvægt af kvinder eller mænd, siger Eva Kjer Hansen.

Ministeren kaster lys over den manglende ligestilling ved at markere kvindernes internationale kampdag på Københavns Fondsbørs.

Her vil hun ringe på klokken som en del af den internationale begivenhed "Ring the Bell for Gender Equality", der foregår 70 steder i verden, og holde tale.

- Jeg vil gøre det klart over for børsnoterede selskaber, og de andre engagerede, at det i virkeligheden er dem selv, der kan gøre rigtig meget, siger ministeren.

Ud over det vil hun også appellere til, at fædrene tager barsel.

- Vi ser i dag en fordeling, hvor kvinderne tager 300 dages barselsorlov i gennemsnit, og mændene tager kun 30 dage. Vi ved, at det rykker på ligestillingen, når der er en bedre fordeling mellem far og mor, siger Eva Kjer Hansen.

Med barsel til fædrene vil det give længere tid til kvinderne på arbejdsmarkedet og dermed en bedre livsindkomst og pension, tilføjer ministeren.