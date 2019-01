Mindre friskoler kan blive ramt af donationsforbud

Et forbud mod anonyme donationer til danske friskoler kan betyde, at forældre dropper støtte til skolerne.

Forbud mod anonyme og større donationer fra lande uden for EU til danske friskoler, kan ramme de mindre skoler. Sådan lyder det fra Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening.

- Ud fra et demokratisk synspunkt synes jeg, at det er et godt princip, at der er gennemsigtighed, og man kan se, hvor pengene kommer fra.

- Det er dog også en ærgerlig beslutning, da mange forældre ønsker at støtte en lokal friskole anonymt, siger Peter Bendix Pedersen.

Ifølge formanden kan de mindre friskoler rundt om i landet blive ramt af de stramninger, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om.

Den nye aftale betyder, at de danske friskoler ikke længere kan modtage anonyme donationer samt større pengebeløb fra lande uden for EU.

- Det kan få den konsekvens for særligt mindre friskoler og friskoler med en stram økonomi, at forældrene ikke længere støtter, fordi de ikke kan gøre det anonymt, siger Peter Bendix Pedersen.

For de små friskoler har anonyme donationer fra blandt andet forældre ifølge skoleformanden betydet, at skolerne har fået en ny gynge på legepladsen eller andet.

Han frygter dog ikke, at stramningen kan få den konsekvens, at friskoler må lukke ned.

Aftalen er tredje fase i rækken af stramninger, der ifølge regeringen og DF skal sikre, at de frie skoler bliver ved med at være frie, uafhængige og demokratiske.

Peter Bendix Pedersen er dog ikke af den opfattelse, at de anonyme og udenlandske donationer har haft indflydelse på skolernes virke.

- Det er ikke mit indtryk. Jeg tror, at skolerne er meget bevidste om, hvor de får hjælp fra i form af donationer. Det tror jeg også, at man tager kritisk stilling til.

- Så det, tror jeg, er en større bekymring, end der er grund til, siger Peter Bendix Pedersen.