Millioner skal sikre hurtigere klagesager om skat

Det tager alt for lang tid at behandle klager over skat. Med den begrundelse er samtlige partier i Folketinget blevet enige om at afsætte 200 millioner kroner de kommende år til at få has på sagsbunkerne.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- For den enkelte borger og virksomhed er det en urimelig situation at stå i, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i pressemeddelelsen.

- Jeg er glad for, at partierne bakker op om at tilføre flere ressourcer til skatteklageområdet, så de helt almindelige klager kan blive afgjort væsentligt hurtigere, end tilfældet er i dag.

Målet er, at det maksimalt skal tage 12 måneder at behandle en klage i det, politikerne kalder "borgernære sager".

I dag varierer sagsbehandlingstiderne meget, oplyser Torben Bagge, der er skatteadvokat og partner i advokatfirmaet TVC. Nogle klagesager kan være fire til fem år undervejs, forklarer han.

- Det er ikke rimeligt, at folk skal vente år ud og år ind på at få afgjort en tvist, siger han til Ritzau.

- Nogle sager kan vedrøre så store beløb, at du ikke ved, om du økonomisk er købt eller solgt, så du ikke rigtig kan disponere, før de er afgjort.

- Og nogle mennesker lader sig påvirke meget psykisk af at have en sag kørende i systemet, fortæller skatteadvokaten.

Som eksempler på borgernære sager nævner han spørgsmål om beskatning af fri bil og sager om kørselsgodtgørelse.

- I forhold til det man kommer fra, tror jeg, at de fleste rådgivere vil være godt tilfredse, hvis man kommer ned på en sagsbehandlingstid på 12 måneder. Dermed siger jeg ikke, at 12 måneder ikke også er længe for de berørte borgere at vente på en afgørelse, siger Torben Bagge.

Fremover skal skatteankenævnene tage sig af sager om momsskøn. De mere komplekse sager om told, afgifter og moms skal behandles i Landsskatteretten.