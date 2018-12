Miljøgruppe: EU svigter løfte om at stoppe rovdrift på fisk

EU's fiskeriministre er natten til onsdag blevet enige om næste års kvoter for fiskeriet i blandt andet Nordsøen, men aftalen skubber Danmark og EU længere væk fra et stop af overfiskeri.

Det mener miljøorganisationen Our Fish, som kritiserer den danske fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), og hendes kolleger for at forsømme en mulighed for at "rette op på elendighederne".

- Det er helt uacceptabelt, at Eva Kjer Hansen har udtalt, at hun er klar til at bryde 2020-deadlinen for stop af overfiskeri i EU, ikke mindst set i lyset af, at fiskeriministrene netop har landet en svag aftale, udtaler Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Danmark for Our Fish, i en kommentar til den nye EU-aftale.

Our Fish kræver sammen med andre miljøgrupper, at EU indfrir et løfte fra 2013 om at sikre et bæredygtigt fiskeri inden udgangen af 2020.

Men tirsdag gjorde Eva Kjer Hansen det klart, at hun også må tage hensyn til den økonomiske side af sagen. Blandt andet beskæftigelsen i fiskerierhvervet.

- Så vil jeg hellere bruge nogle flere år på at nå målet, sagde hun.

Udmeldingen skuffer Our Fish.

- 2019 skulle have været året, hvor fiskekvoterne endelig kom på linje med forskernes anbefalinger, og fiskeriministrene i det mindste kunne få ros på falderebet for at udvise viljestyrke til at overholde 2020-deadlinen for stop af overfiskeri i EU-farvande, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

- Sådan blev det bare ikke, og det er dybt skuffende.