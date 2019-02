At fostre bliver mindre på grund af fluorerede stoffer i morens blod er ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) endnu et bevis på, hvor problematiske stofferne er.

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at en cocktail af giftige fluorstoffer i gravides blod betyder, at deres børn ofte bliver mindre end normalt.

Jakob Ellemann-Jensen bebudede for nylig, at han vil undersøge muligheden for et nationalt forbud mod brugen af stofferne i fødevareemballager såsom pizzabakker.

Herunder muligheden for at gå dansk enegang, indtil der kommer ny EU-regulering af stofferne.

- Organiske fluorerede stoffer, som skader mennesker og miljø, skal som udgangspunkt forbydes, siger Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

- Jeg kender ikke det nye studie i detaljer. Men som jeg forstår det, er det endnu et bevis på, hvor problematiske stofferne er, og dermed endnu en motivation for at fortsætte den danske kamp for at regulere stofferne, siger han.

De såkaldte perfluorerede stoffer omgiver os over alt i dagligdagen og menes i forvejen for at øge risikoen for aborter, fedme og diabetes 2.

Stofferne er i stort set al imprægnering og overfladebehandling af alt fra stegepander til regntøj, udesko, pizzabakker og popcornposer.

EU's Fødevareagentur (Efsa) kom så sent som i december med en meget skærpet risikovurdering af de to mest udbredte fluorstoffer PFOS og PFOA.

Forskere ser stærkt frem til en skrappere kurs på området.

- Det er på høje tid, at man endelig går i gang med tiltrængte reguleringer i første omgang af mademballage, siger Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, der står bag det nye studie.

Hun mener dog, at en generel deklarering af stofferne i alle produkter er et helt nødvendigt næste skridt.

Professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, er enig.

- Mademballage er bare en flig af problemet. En hurtig politisk gevinst ved et forbud på et begrænset område tror jeg ikke så meget på. Der skal mere til.

- Problemet er for længst blevet globalt og påvirker nu alles immunsystem, siger han.